專家：日本福島核廢水排放計劃資料不完整及有誤差

韓媒1月27日稱，韓國國會26日舉行「福島核廢水排放海外專家邀請討論會」。一個科學家小組在會上表示，日本向他們提供的數據不完整、不恰當、不連貫、有誤差，不適合用來作出任何決定。



《韓民族日報》27日稱，包括新西蘭和斐濟在內的18個太平洋島國參與的太平洋島國論壇（PIF）科學家小組在「福島核廢水排放海外專家邀請討論會」上指出，日本東京電力公司核廢水檢測數據不能成為決定排放的依據。

科學家小組指，東京電力公司將檢測重點放在64種放射性元素中的其中9種上，包括鍶（Sr）-90、銫（Cs）-137，但其餘55種元素幾乎未被進行檢測。而這55種元素的濃度被假設為始終具有相同影響。專家說，在經多核素去除設備過濾的廢水裝滿儲存罐之前，公司只對30升樣本進行一次測量，不足以了解廢水的實際構成以及濃度。

科學家小組成員、美國蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey，暫譯）教授道爾諾基-韋雷絲 （Ferenc Dalnoki-Veress）表示，福島核廢水排放並非將正常發電廠產生的污水以計劃、受控的形式排放到自然環境中，而且在該情況下，應用「傾倒」一詞來代替「排放」。