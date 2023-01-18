擔心污染太平洋　17島國籲日本押後排放福島核污水

因擔心漁業被核污染水影響，太平洋島國星期三（1月18日）呼籲日本延後排放福島的核污染水。



路透社報道，太平洋島國論壇（PIF）秘書長普納（Henry Puna）在斐濟首都蘇瓦（Suva）舉行的直播會議上說：「本區域國家堅定不移地認為，在所有各方都確認安全之前，不得（把核污染水）排放入海。」

由17個太平洋島國組成的區域集團認為，把核污染水排入大海，可能對島嶼經濟體所依賴的漁場產生重大影響。世界上多達50%的吞拿魚出產於這個區域。

普納說，直到今天，太平洋島國的人民每天依然得忍受核試驗所遺留的長期影響。

他強調，「我們絕對不能被他人的行動所誤導，而導致我們面臨另一場重大的核污染災難。」

日本政府上星期五（1月13）宣布，「今年春夏之際」開始向海洋排放經處理過的福島第一核電站核污染水。日本全國漁業協會聯合會當天再次聲明，反對核污染水排放入海的態度毫無改變。

日本政府2021年4月決定，將福島第一核電站內上百萬噸核污染水經處理並稀釋後，於2023年春排放入海。

福島第一核電站運營方東京電力公司從臨海的福島第一核電站向海中修建一條長約1公里的海底隧道，用於核污染水排放，並於2022年8月正式開始海底隧道等工程的建設。

核污染水排海計劃推出後，一直遭到日本漁業團體等國內民間團體的反對。日本全國漁業協會聯合會會長坂本雅信上星期五（13日）發表聲明說，反對核污染水排放入海的態度毫無改變，將繼續要求政府向漁業從業者和國民進行說明，給出有誠意的應對。

韓國外交部上星期五（13日）也說，韓國政府以國民健康安全為首要原則，將繼續堅持日方必須從客觀和科學角度出發，以安全且符合國際法和國際標準的方式處理福島第一核電站核污染水的立場，並依此採取應對措施。

中國、菲律賓、太平洋島國論壇等諸多國家和國際組織也多次對日本核污染水排海決定表示反對和質疑，希望日方認真回應各方關切，以負責任態度尋找核污染水的妥善處置辦法，而不是一味強推排海方案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

