北京重申不威脅任何國家利益及安全

撰文：許懿安
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中國外交部1月30日回應北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）訪問韓國時發表的涉華言論。外交部發言人毛寧表示，中國是世界各國的合作夥伴，不是挑戰，也不威脅任何國家的利益和安全。

毛寧強調，北約一方面聲稱其作為區域性防禦性聯盟的地位沒有變化，一方面不斷地突破傳統防區和領域，不斷地加強同亞太國家的軍事安全聯繫，有關動向應當引起地區國家的警惕。

毛寧稱，中方也希望北約能夠放棄冷戰思維和陣營對抗的理念，為歐洲和世界的安全穩定多做一些有利的事情。她稱中方希望地區國家能夠堅守亞太合作的正道，為維護和促進世界的和平穩定和發展繁榮發揮建設性的作用。

毛寧也在例行記者會上回應美日荷擬限制對華出口半導體設備，稱中方將密切關注有關動向，批評這種做法損人不利己，破壞全球產業鏈穩定，強調中方將堅決維護自身的正當權益，敦促有關方面應當從自身的長遠利益和國際社會的共同利益出發，審慎行事。

毛寧批評，美國為維護其霸權和私利，濫用出口管制，脅迫、誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子，將經貿科技問題政治化、武器化，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對。

新華社刊文：美國貿易霸淩行徑引公憤歐盟官員：完全同意剝奪中國取得最先進晶片技術美日荷傳就限制對華出口半導體設備達協議　ASML：不限於光刻工具彭博：美國與荷蘭日本達成協議　限制對中國出口晶片設備
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