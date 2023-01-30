北京重申不威脅任何國家利益及安全

中國外交部1月30日回應北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）訪問韓國時發表的涉華言論。外交部發言人毛寧表示，中國是世界各國的合作夥伴，不是挑戰，也不威脅任何國家的利益和安全。



毛寧強調，北約一方面聲稱其作為區域性防禦性聯盟的地位沒有變化，一方面不斷地突破傳統防區和領域，不斷地加強同亞太國家的軍事安全聯繫，有關動向應當引起地區國家的警惕。

毛寧稱，中方也希望北約能夠放棄冷戰思維和陣營對抗的理念，為歐洲和世界的安全穩定多做一些有利的事情。她稱中方希望地區國家能夠堅守亞太合作的正道，為維護和促進世界的和平穩定和發展繁榮發揮建設性的作用。

毛寧也在例行記者會上回應美日荷擬限制對華出口半導體設備，稱中方將密切關注有關動向，批評這種做法損人不利己，破壞全球產業鏈穩定，強調中方將堅決維護自身的正當權益，敦促有關方面應當從自身的長遠利益和國際社會的共同利益出發，審慎行事。

毛寧批評，美國為維護其霸權和私利，濫用出口管制，脅迫、誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子，將經貿科技問題政治化、武器化，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對。