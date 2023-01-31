布林肯訪問埃及後轉抵以色列　尋求以巴緊張局勢降溫

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）展開為期3天中東訪問之旅，1月30日在開羅與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會談，商討如何讓以色列和巴勒斯坦緊張局勢降溫。



布林肯30日較早時在開羅發表講話時說，華府仍「堅定地相信通過談判達成兩國解決方案——這是持久解決衝突的唯一途徑」。

布林肯在埃及時也稱，希望加強華府與開羅「戰略夥伴係」。

因以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯作尼坦雅胡或納坦雅胡等）新右翼政府的政策引發疑慮，他接着將與埃及外交部長舒凱里（Sameh Shoukry）會談。

布林肯在埃及短暫停留後，30日稍後時間飛抵耶路撒冷（Jerusalem）。他將與內塔尼亞胡會面。

布林肯會在31日訪問約旦河西岸城市拉姆安拉（Ramallah），與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會晤。

兩國方案（Two-state solution）是以巴衝突中的政治解決方案之一。它主張為居於巴勒斯坦土地的2個民族——猶太人和阿拉伯人各自建立2個不同國家（two states for two peoples）。