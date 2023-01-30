布林肯抵埃及展開中東行程　料將晤以巴領袖

以色列和巴勒斯坦之間的暴力衝突不斷升級之際，美國務卿布林肯（Antony Blinke）1月29日抵達埃及首都開羅（Cairo），展開中東訪問行程。



根據行程，布林肯29至30日訪問埃及，30日至31日訪問以色列耶路撒冷（Jerusalem）及西岸拉姆安拉（Ramallah）。除以巴問題外，伊朗和烏克蘭也被列為重要議程。

布林肯29日訪問開羅期間前往當地的美國大學，30日將會見埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）及外交部長舒凱里（Sameh Shoukry），討論包括蘇丹向民主的過度和利比亞選舉在內議題。

美國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）譴責耶路撒冷槍擊案時稱，布林肯訪問中東期間還將與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會談。

以巴近期發生了什麼？

以色列國防軍1月26日在約旦河西岸城市傑寧（Jenin）在難民營進行突擊搜查期間與巴勒斯坦人發生衝突，包括1名長者在內9名巴人死亡，巴勒斯坦武裝組織之後發射火箭報復，以色列則以空襲回應。

耶路撒冷27日發生槍擊事件，一名槍手在一間猶太教堂開火，7人喪生，多人受傷，槍手其後在附近被擊斃。不過未知事件與當地近期的緊張局勢有關。