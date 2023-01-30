西岸實施「連坐法」　無人機疑襲伊朗　以色列點燃中東烽煙？

俄烏戰爭之外，2023年相信也將會是中東的多事之秋。其中，以色列去年底上台的史上最右政府可能是引爆戰爭的推手。

在巴勒斯坦地區，經過上周以軍近年單日造成最多巴勒斯坦人死亡的西岸襲擊，以至其後造成7死的東耶路撒冷猶太教堂似疑報復性恐襲之後，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府已決定對西岸巴人實施「連坐法」，將被擊斃槍手的家人逮捕、封鎖他們的住所，準備將之拆毀。他又宣布會加快和擴大以色列公民持槍許可的審批。以巴衝突很可能會進入不斷升級的惡性循環。

另一邊廂，伊朗中部第三大城伊斯法罕（Isfahan）的一座彈藥工廠也上周六（1月28日）晚受到無人機攻擊發生爆炸，被美方官員指為以色列所為；到了周日（29日）夜晚，正穿越敘利亞-伊拉克邊境的一隊伊朗貨車也受到空襲，從往跡來看很可能也是以色列所為。

以巴衝突、以伊暗戰有可能會成為中東戰火重燃的兩條戰線。

大批巴勒斯坦人在傑寧街頭為以色列軍方擊襲的受害者舉行喪禮。（Reuters）

惡性循環

上周四（26日）的以軍襲擊，發生在西岸北部的傑寧（Jenin）難民營中。以軍在當日清早從多路突襲，期間遭到有武裝的當地巴人阻止（按：傑寧屬巴方全權管治區），最終在數小時的交火後造成9人死亡、超過20人嚴重受傷。其後在西岸其他地方的巴人示威中，也有兩位平民被殺。傑寧一家醫院亦疑似被以軍的催淚彈攻擊誤中。

對於這次早晨突襲，以軍表示其目標是一個「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Palestinian Islamic Jihad）的據點，聲言情報顯示該組織正計劃發動即時性的襲擊。

理論上代表西岸巴人的巴勒斯坦自治政府，跟以往一樣，暫停跟以色列政府的安全合作抗議。控制加沙地區的哈馬斯（Hamas）則聲言反擊，最終加沙在27日就發射了多枚火箭到以色列南部，全數被防空系統擊落，而以色列則針對其聲稱為火箭製造場所的加沙目標進行轟炸。

1月27日，一名巴勒斯坦青年對正在離開耶路撒冷一座猶太教堂的民眾開槍，造成7人死亡。圖為襲擊發生後死者陳屍街頭的情景。（Reuters）

隨後，以巴暴力衝突不斷。除了上文提及的猶太教堂7死恐襲外，在耶路撤冷舊城區，一名13歲巴勒斯坦人也開槍伏擊數位正準備前去教堂的猶太人，其中兩人中槍受傷。在西岸城市納布盧斯（Nablus），一名猶太定居者向當地巴勒斯坦人開槍，造成4人受傷送院。根據巴勒斯坦官方新聞機構Wafa的統計，單在28日就發生了144宗針對巴勒斯坦人及其財產的猶太定居者襲擊。

內塔尼亞胡表明，當局將會加強對西岸猶太定居點的防備，並推出一系列「讓恐怖分子直屬近親付出代價」的措施，當中包括取締他們的耶路撒冷居住權和以色列公民身份，並立法讓僱主能不經聽證以「支持恐怖主義」為由解僱員工。同時，根據媒體報道，與猶太教堂恐襲槍手毫無關係的部份巴勒斯坦人的東耶路撒冷住所，也正被以色列武裝人員拆毀。以軍亦派出了兩個步兵連去支援耶路撒冷地區的警察。

根據本月公布的一項民調，有高達61%巴勒斯坦人和65%以色列猶太人認為「第三次巴勒斯坦大起義（intifada）」可能爆發。發生在2000至2005年間的「第二次巴勒斯坦大起義」最終造成過千名以色列人和三千多名巴勒斯坦人死亡。

在27日猶太教堂恐襲後，有加沙的巴勒斯坦人上街慶祝。（Reuters）

正在蘊釀的另一場大起義

客觀而言，以巴大型衝突再爆的條件確已齊備。一方面，以色列國內民情早已全面右轉。去年底倒台的八黨大聯盟政府發動了所謂的「破浪行動」（Operation Break the Wave），針對巴勒斯坦武裝活動，去年一共直接或間接造成大約150位巴人和30位以色列人死亡，是為2005年「第二次巴勒斯坦大起義」結束後的最高死亡數字。有人甚至認為在以巴衝突愈發頻繁之際，「第四次大起義」其實已經開始。

而內塔尼亞胡之所以能贏得去年大選而重登總理之位，全靠其與以色列極右勢力的破天荒合作。其中，曾支持反巴勒斯坦猶太恐怖襲擊的邊緣極右政客本·格維爾（Itamar Ben-Gvir）更獲得了主理巴人安全事務的權力。在這次猶太教堂恐襲之後，本·格維爾就聲言要通過立法，容許向恐怖份子處以死刑。過去「較溫和」政府留下的強硬政策，看來只會往愈來愈強硬的方向發展。

現為國家安全部長的本·格維爾在猶太教堂恐襲發生後到場視察。（Reuters）

另一方面，無論是管治西岸的巴勒斯坦自治政府，還是實然控制加沙的哈馬斯，實際上皆與以色列政府達至了某種程度的權力平衡，根本無力推動解決此刻巴勒斯坦人的困局，因此，年輕的巴勒斯坦人已有了明顯激進化的趨向。

現年87歲的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）2005、2006年以來已沒有再容許選舉進行，多年來的選舉計劃最終也是取消收場（最後一次是在2021年）。而阿巴斯在西岸實行與以色列政府合作的高壓管治，早已喪盡人心。

以武裝對抗以色列起家的哈馬斯，統治加沙十幾年來確實有跟以方交火，但在以軍實力佔據絕對優勢的背景下，其射火箭彈抗議的武力對抗路線也逐漸變成「表態大於實際」。

於是，各地以年青巴勒斯坦人為主的武裝組織如雨後春筍般出現，這些組織對於以色列軍隊檢查站等明顯目標的零星攻擊，甚至是針對平民的恐襲已經逐漸變成常態，隨之而來的就是以軍對於各個西岸巴勒斯坦人聚居地的密集行動——例如作為這波衝突起點的傑寧在以方「破浪行動」去年開展以來就幾乎每日都有以軍進入活動。

在傑寧街頭喪禮上持槍出席的巴勒斯坦青年。（Reuters）

以巴問題的癥結當然是「兩國方案」和平進程的實然死亡。在以巴衝突升級之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月30日將會訪問以色列並與以、巴雙方政府領袖見面。不過，美國對以巴和平進程的認真參與，在奧巴馬第二任期以來幾乎完全中止。特朗普時代的和平方案是沒有巴勒斯坦人參與、使巴勒斯坦「國不成國」的笑話。拜登上任後，美國雖然走回較為中立的取態，但他很明顯已沒有意志要解決以巴問題。

癥結不解，幾乎無日無之的小衝突、偶然爆生的大衝突，當然避無可避。

國內情勢的緊張，卻沒有阻礙以色列的對外攻擊行動。近日其疑似對於伊朗彈藥工廠和車隊的攻擊，只是其對伊連串行動的最新一環。

以色列襲擊不絕 伊朗能忍嗎？

自2020年6月以來，以色列針對伊朗核設施、各種武裝生產地點、核科技人員、伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高層等等的攻擊和行刺，幾乎每幾個星期就會發生一次。其中比較受注目的，是伊朗首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）2020年11月在德黑蘭遇刺、2021年5至7月伊朗境內核設施、化工廠等不同地點連接發生離奇爆炸等事件。

伊朗中部第三大城伊斯法罕（Isfahan）的一座彈藥工廠1月28日晚出現火花。雖然伊朗方面聲稱已擊落來襲的無人機，但從影像可見，該廠似乎已受到一定程度的損害。（Reuters）

自從前以色列總理貝內特（Naftali Bennett）2021年6月組成八黨聯盟踢走內塔尼亞胡上台後，以方就更為着力於這種對於伊朗的針對性攻擊。根據《紐約時報》報道，貝內特稱美國總統拜登（Joe Biden）曾「尖銳地要求」以色列在進行任何對伊行動前通知美國，卻被他拒絕：「有些時情你不會想預先知道。」與拜登當局較為友好的貝內特政府尚且如此，更遑論此刻不願親往美國，而要美國國務卿前來拜會的內塔尼亞胡。

在伊朗內部尚有零星示威，反政府民意壓力未減之際，以色列的持續挑釁有可能會引起伊朗當局「外部化內部問題」的反應。自從以反頭巾令為始的示威去年9月爆生之後，伊朗已經不斷尋求可供其指控的「外部勢力」，以色列、沙特、美國、英國、阿塞拜疆、伊拉克境內庫爾德武裝，全都在其針對範圍之內。

其強壓示威、處死示威者的行動，已使伊朗更難與歐美在核協議問題上達成和解。此刻的伊朗，在俄烏戰爭上，已愈來愈明顯地站在俄國一方。在「作用力與反作用力」的效應之下，強硬派繼續主導了伊朗的對外政策。對於以色列近年持續不斷的對伊攻擊，伊朗還會務實地忍耐下去嗎？

無論是巴勒斯坦土地上的以巴衝突，還是以伊對抗的升級，以色列這個重新上台才剛一個月的內塔尼亞胡政府，很可能是本年重新點起中東衝突大火的始作俑者。