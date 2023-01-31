秦剛與荷蘭沙特阿根廷外長通電話

中國外交部長秦剛1月30日分別與阿根廷外交部長卡菲耶羅（Santiago Cafiero）、沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）及荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）通電話。



中荷關係：秦剛與胡克斯特拉通電話

根據新華社，王毅稱，中方期待加強與荷方各層級交往，讓中荷全面合作夥伴關係不斷取得新進展。

他還說，中方願與荷方加強多邊領域合作，共同支持《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會成果，共同維護國際產業鏈供應鏈穩定維護開放、有序的國際貿易環境。

胡克斯特拉則表示，荷方願與加深經貿、軍控、防擴散、應對氣候變化等領域合作，將繼續以負責任方式處理對華經貿事宜。

中沙關係：秦剛與費薩爾通電話

秦剛表示，中方願與沙方一起維護不干涉內政等國際關係基本準則，雙方要進一步擴大經貿、能源、基建、投資、金融、高科技等領域合作，增進溝通協作。

秦剛也說，雙方要全力構建面向新時代的中阿命運共同體，不斷加強中海戰略夥伴關係，盡早建成中海自貿區。

費薩爾說，沙方把對華關係作為對外關係的重要基石，願同中方一道採取共同行動，加深各領域合作，推動沙中全面戰略夥伴關係進一步發展，維護好兩國共同利益。

費薩爾還表示，沙方完全堅持一個中國原則，堅定反對把人權問題政治化，願同中方加強溝通協調，共同維護不干涉內政原則。

中阿關係：秦剛與卡菲耶羅通電話

秦剛祝賀阿根廷成功舉辦拉美和加勒比國家共同體第7屆峰會，又表示

秦剛和阿根廷外長卡菲耶羅通話時就表示，中方支持阿根廷盡早成為金磚國家。