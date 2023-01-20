秦剛新年視像致辭：期待世界更團結合作摒棄分裂對抗

兔年即將到來，中國外交部長秦剛說，中國期待2023年世界更團結合作，摒棄分裂對抗。



據中國外交部官網消息，秦剛星期五（1月20日）向駐華使節和代表及其家人和同事發表新年視像致辭時，作出上述表述。

他說，剛過去的2022年，對中國和世界各國都是極不尋常的一年。世紀疫情的陰霾未散，地緣衝突的硝煙又起，全球多年發展成果遭到吞噬，糧食、能源安全受到衝擊。個別國家趁機大搞霸權霸道霸凌、煽動意識形態對立和陣營對抗，把世界推向分裂衝突的邊緣。令人欣慰的是，各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈，獨立自主、團結自強的意志更加鮮明，並肩攜手、共創未來的步伐更加堅定，人心所向、大勢所趨決定了人類前途終歸光明。

秦剛指出，過去一年，中國過去一年的元首外交精彩紛呈，引領促進團結合作；中國的開放合作持續深化，有力推動全球復甦；中國為全球治理擔當盡責，堅定維護國際秩序。

展望2023年，秦剛說，中國期待世界更加和平安寧，遠離衝突戰亂。中國倡導各國堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，通過談判消弭衝突，通過協商化解爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，讓和平的陽光照亮世界。

他提及，中國期待世界更加團結合作，摒棄分裂對抗。中國將深化拓展平等、開放、合作的夥伴關係，促進大國協調和良性互動，深化同周邊國家友好互信和利益融合，厚植同廣大發展中國家的團結友誼，推動國際社會營造團結大家庭、唱響合作主旋律，拋棄冷戰舊思維、反對排他「小圈子」，集眾智、匯眾力，更好造福世界各國人民。

秦剛說，中國期待世界更加開放融合，打破封閉隔絕。中國將堅定不移推進高水平對外開放，加快構建新發展格局，將不斷以中國新發展為世界提供新機遇。

他說，中國期待世界更加發展繁榮，縮小南北鴻溝。中國將繼續支持聯合國2030年可持續發展議程，推動構建全球發展夥伴關係，支持發展中國家提高自主發展能力，也希望發達國家踐行承諾、履行義務，在共同發展的路上不讓任何一個國家、任何一個人掉隊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

