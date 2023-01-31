Omicron後再無新變種？　從CH.1.1看新冠病毒的趨同演化作用

新冠病毒Omicron變種的新亞型CH.1.1近日成為焦點，病毒在近日擴散到至少72國，而且有上升趨勢。與過去的Omicron亞型不同，CH.1.1擁有Delta變種的特徵，因此被稱為趨同演化的產物。趨同演化在生物界並不是新鮮事，但趨同演化在新冠病毒扮演着重要角色。



所謂趨同演化，是指不同的生物因特別原因，在演化過程中出現共同的特徵。鯨魚和鯊魚是一個很好的例子，雖然兩者祖先幾乎完全沒有關係，但因都生活在大海中，共同演化出相似的鰭，用以在水中游泳。

圖為1月22日，台北市一間廟宇。人們戴着口罩在新年上香祈福。（Reuters）

CH.1.1被指是趨同演化的產物，是因為病毒緣自Omicron的亞型BA.2.75，卻有着與Delta相同特徵之一，觸突蛋白上的L452R突變。由於Omicron與Delta病毒是兩個不同變異的分枝，而觸突蛋白上的突變目標都是——進入人體細胞進行感染，因此可被稱為趨同演化。

事實Omicron變種病毒的一系列變異，都被認為是趨同演化的現象。人們為追蹤新冠病毒，持續監察病毒的演化過程，發現了一個特點：新冠病毒在感染人類不久後，出現了數次大規模的變異，誕生了Alpha、Delta、Omicron等分枝，但到了Omicron的時候，再變異的病毒都被分類為Omicron的亞型。這不是因為科學家懶得另尋稱號，而是因病毒沒有出現明顯變化，病毒僅不停地轉換其觸突蛋白的部分，以獲得更好免疫逃逸能力。

人類干預造成Omicron趨同演化

會出現如此情況，一個理論是因為人類的干預造成。在2021年Delta變種肆虐時，人類開始大規模接種疫苗。疫苗針對的是新冠病毒的觸突蛋白，讓免疫系統記憶疫苗提供的蛋白以製造抗體。當真正的新冠病毒來襲時，免疫系統就能即時製造抗體，發動攻擊。

圖為1月5日，泰國曼谷一間疫苗接種中心。人們直接種新的二價新冠疫苗。（Reuters）

如此的策略沒有錯，並且十分有效，但也因此製造了壓力讓病毒集中改變觸突蛋白，避免免疫系統「辨識」它們。而由於人們接種的疫苗都是為對抗非Omicron病毒（今天除二價新冠疫苗，針對的都是Omicron以前的變種），形成一種奇妙的情況：疫苗產生的抗體僅能「部分」對Omicron有效，給予一定空間讓Omicron演化，但又由於沒有足夠壓力讓Omicron變出「更新版本」，結果病毒停留原地只集中在觸突蛋白上起變化，因此變異出來品種，都只能歸類成Omicron亞型。

Omicron最初出現時有三個相對獨立的分枝（BA.1、BA.2和BA.3），目前全球人類不少人不是都已接種了新冠疫苗，就是已感染了新冠病毒康復。病毒生存的壓力都集中在觸突蛋白上，因此不管是哪一個分枝的Omicron亞型，再異變下去都是觸突蛋白上的改變，目的都是為免疫逃逸，因此被認為是趨同演化的現象。

新冠病毒如此變化是好是壞暫時無從知曉，事實類似的病毒變異不應只有在新冠病毒上出現，只是新冠病毒剛好成為全球科學家近年集中記錄和追蹤的品種。隨着各國宣告新冠疫情已經結束，可以肯定病毒將繼續存在，且不停地變化着，為其繁衍生存找出感染人類的方法。