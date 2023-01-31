韓國總統晤美國防長　尹錫悅：盼推強力韓美延伸威懾機制

韓國總統尹錫悅1月31日會見到訪首爾的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin），他談到在朝鮮核威脅不斷加劇的情況下，希望韓美展開磋商，推出強力而有效的韓美延伸威懾機制。



據韓聯社指，兩人在會上就朝鮮半島安全形勢、加強美國延伸威懾執行能力、韓美日安全合作等問題交換意見。

韓國總統室公報首席秘書金恩慧之後發布書面簡報稱，尹錫悅高度評價預定在上半年舉行、將首次連續11天上演的「自由之盾」（Freedom shield）韓美聯演，以及雙方將擴大聯合野外機動演習規模等方案。尹錫悅認為奧斯汀此次訪韓進一步鞏固韓美同盟地位。

奧斯汀則表示，韓美同盟是共用自由和民主主義價值的血盟，是東北亞安全的核心軸，同盟的力量比任何時候都要強大。他表示，美國將全力加強與韓國的聯合防衛態勢，進一步增強應對朝鮮核導彈威脅的延伸威懾執行能力。

奧斯汀又在1月31日一篇署名文章表示，挑釁韓國等同於挑釁美韓同盟，他稱「美國對韓國提供延伸威懾的承諾如鐵甲（Ironclad），我們的敵人和競爭對手已清楚，向美韓任何一國發起挑戰，等同於向美韓同盟發起挑戰。」