人民日報：美國應放下圍堵遏制中國執念　盲目反華行不通

中國傳媒2月1日發表評論文章稱，中美找到正確相處之道是兩國人民和世界各國人民的共同期待，搞盲目反華是行不通。



《人民日報》在國際專欄「鐘聲」發表的文章題為《中美必須找到正確相處之道》。文章稱，美國近年來的對華政策始終放不下把中國視為「戰略競爭對手」的執念，導致中美關係始終走不出困局，也給世界和平發展帶來了不穩定因素。

文章表示，美方應明白，任何時候世界都有競爭，但競爭應是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而非你輸我贏、你死我活。

這間傳媒認為，遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網，中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。

文章指，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方應放下圍堵遏制中國的執念，以實際行動推行不尋求新冷戰，不尋求通過加強盟友關係反對中國，不支持台灣獨立、兩個中國和一中一台，以及無意同中國發生衝突。

這間傳媒還說，雙方應本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調，以實際行動推動中美關係重返健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。