新加坡18歲學生被捕　涉受ISIS宣傳片影響企圖發動3宗暴力襲擊

新加坡一名18歲學生在網上觀看ISIS組織的宣傳影片之後自我激進化，並打算在本地發動暴力攻擊，2022年12月在內部安全法令下被拘留。



新加坡內部安全局（簡稱內安局）2月1日發文告，宣布拘留在中學後教育學府就讀的伊爾凡（Muhammad Irfan Danyal bin Mohamad Nor）。他是過去三年被內安局逮捕的第三名青年，當局沒有公布他在哪所學府就讀。

教育部答覆《聯合早報》詢問時說，伊爾凡2022年11月學期結束後就沒有到學校，內安局的調查也顯示，伊爾凡單獨行動，沒有跡象表明他成功招募或使他人激進化。

教育部發言人說：「這個案例反映了包括網絡激進化在內各種激進化危險，所有人都必須保持警惕。教育部非常重視這宗案件，並將繼續與內安局和社群合作，保護教育機構和學生免受這類威脅。」

擬發動3宗暴力攻擊

根據文告，伊爾凡打算在本地發動3宗暴力攻擊。

．在黑暗的小巷子攻擊非回教徒和屬於什葉派和蘇菲派的回教徒，並奪取他們的財物，作為「ISIS軍隊」的戰利品

．對全國學生軍團總部所在的宏茂奎（Amoy Quee）軍營發動汽車炸彈攻擊，並偷走守衛室的軍械

．將珀瑪路哈芝莫哈末薩禮回教堂（Haji Muhammad Salleh Mosque）哈比諾聖墳（Kramat Habib Noh）炸為平地

為此，他在2022年8月購買了刀具，以及從網上下載C4炸藥的製造手冊。

伊爾凡原本也計劃於2022年11月12日至13日，在科尼島錄製自己向回教國組織表示效忠的影片。當局研判他即將對新加坡的安全構成威脅，因此在錄製影片前四天援引內部安全法將他逮捕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

