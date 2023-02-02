美國加息放緩釋放什麼訊號　最壞時期已過？｜新聞背後

美國聯儲局在2月1日宣布加息0.25厘，明顯放緩步伐。儘管美國多次釋出訊號指2023年內難以減息，但放緩加息亦代表通脹勢頭正在回落。12月美國公布消費者物價指數（CPI）按年升6.5%，為何聯儲局要放緩加息步伐？



聯儲局目標是2%

聯儲局的目標是要把通脹降回接近2%的水平，目前6.5%雖然已較最高峰的9.1%顯著下降，但仍處於高水平。聯儲局選擇繼續加息是意料之內。

為何聯儲局加息每次都是一步一步來，可以想像經濟有如一架滿載的油輪，加息就像踩下剎車掣。為保持緩慢前進，船長會按下剎車，但要讓油輪達到目標速度往往需要時間。因此每次都只能一步一步剎車，看油輪（市場）的反應。

如聯儲局過早停止剎車，通貨膨脹可能會繼續保持高位；但如果剎車用力太大，失業率飆升可將令經濟推入衰退。現在通脹正在回落，因此剎車力度也可以減慢。

圖為2月1日，聯儲局主席鮑威爾宣布加息0.25厘的消息。（Reuters）

商品價格下降

由於聯儲局表明2023年內難以減息，短期借貸成本恐怕不會下降，但加息放慢意味着息口大概不會再大幅增加。這對長期借貸，如購房者而言是好事，因為當通脹回落至合理水平後，息口將會下降，還款的壓力將會降低。

而且隨着通脹正在降溫，部分商品的價格有下調的跡象，如在新冠疫情早期飆升的二手汽車、衣服價格等，近數月已正下降。不過有些商品無關聯儲局的介入，例如禽流感導致大量雞隻死亡，雞蛋價格飆升，提高利率不會讓雞蛋回來。烏克蘭戰爭也是聯儲局無可奈何的事，小麥和能源價格上漲在戰爭結束前相信難有出路。

美國能躲過經濟衰退？

從美聯儲的官員中聽起來似乎很有希望，他們嘗試在不把經濟向衰退的同時讓通脹下降，即所謂的軟着陸。在2月1日的發布會上，主席鮑威爾（Jerome Powell）表示現在宣布勝利為時過早，但緩解通脹的過程正在開始。

另外經濟預測師們則對美國經濟前景信心不足，據《華爾街日報》上月調查，經濟學家預測2023年發生經濟衰退的概率為61%，關鍵的經濟指標都指向經濟衰退，目前的狀況不甚樂觀。