日本壽司郎被男生惡搞「累死」門市拍烏蠅　更多顧客不當行為曝光

日本一名17歲高中生在當地一間壽司郎（スシロー）分店做出惡作劇，狂舔豉油瓶、水杯或碗，又將口水沾到輸送帶的壽司上。他與友人拍下的影片上載到Twitter後，重擊壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價，一度蒸發160億日圓（約9.6億港元）。



Twitter在1月29日出現一則48秒的影片，一名金髮高中生與友人在日本壽司郎一分店用餐，他在左望右望、確認附近沒店員後迅速拿起桌上豉油瓶狂舔、用舌頭將櫃檯上的水杯沿着碗口吸吮一圈並放回原處，最後他把手指放進口中，沾了沾口水後塗抹在輸送帶的壽司上。

公司強調已更換事發店面所有豉油瓶並清洗所有茶杯，但看來顧客一時三刻都無法釋除疑慮。

有日本顧客拍下壽司郎一間門市的情況，只見店內除了舉機拍攝者之外，完全空無一人。輸帶上也只有零散幾碟壽司。這個帖文發布後，引來大批網民「圍觀」。

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涉事高中生被「起底」，他最初覺得這是小事，不明白為何網上反響那麼大。但事件迅速發酵，其家長帶他親往壽司郎道歉。惟公司表明不接受，稱追究到底。公司稱涉及食物安全，將嚴肅處理。

有關分店已更換及清潔所有豉油瓶和茶杯，又稱可隨時應顧客要求更換已消毒的用具。

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續有網民上載或轉發在壽司店或烏冬麵店等做出不當行的影片：