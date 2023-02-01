日男惡搞舔食具兼口水塗壽司　累壽司郎市值失160億円　下場曝光

日本壽司郎一間分店遭金髮高中生惡搞，直接拿起豉油瓶、水杯或碗狂舔，甚至將口水沾在轉盤上的壽司，而影片曝光後也導致壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價大跌。



母公司1日發布聲明表示，目前已向當事人及其監護人取得聯繫，當事人也已經道歉，但現階段尚未撤銷報案書。

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根據《讀賣新聞》報道，FOOD & LIFE COMPANIES在聲明中指出，該公司在1月31日向警方提出了報案書，雖然目前已取得當事人及其監護人的道歉，但目前公司拒絕接受，「這是威脅食品安全的行為，將繼續從刑事和民事兩方面嚴肅處理。」

FOOD & LIFE COMPANIES表示，這宗事件發生在岐阜縣的正木分店，目前已經清洗了所有茶杯，並更換所有豉油瓶。

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這段惡搞壽司郎的影片上月29日開始在Twitter上瘋傳，一名17歲的金髮高中生到壽司郎用餐，他在確認附近沒有店員以後，先是拿起豉油罐狂舔，接着又從櫃檯拿了水杯（或碗）舔一圈再放回，最後，他更將手指放進口中，沾滿口水以後塗抹在轉盤上的壽司。

受到這宗事件的影響，導致許多顧客對衛生安全有疑慮，拒絕到壽司郎用餐，導致壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES（3563）市值蒸發160億日圓（約9.6億港元）。

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