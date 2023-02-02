秦剛與日本外相林芳正通話　籲在台灣問題謹言慎行

日媒2月2日引述日本政府相關人士稱，日本外相林芳正2日與中國外交部長秦剛通電話。這是秦剛2022年年底就任中國外長以來，兩人首次會談。



秦剛稱希望推動中日關係沿着正確軌道改善發展，並呼籲日本在歷史、台灣等重大問題「重信守諾，謹言慎行」、在軍事安全領域慎重行事，在釣魚台問題上制止右翼勢力挑釁。

他在通話中表示「中日是一衣帶水的近鄰，和平共處、友好合作是雙方唯一正確選擇」。

他又說今年是「中日和平友好條約」締結45周年，中方願與日本保持高層級對話溝通，深化數碼經濟、綠色發展、維護產供鏈穩定等領域合作，「推動中日關係沿着正確軌道改善發展」。

秦剛在經濟方面則提到，「中日經濟彼此依存互惠，希望日方着眼維護國際貿易規則和自身長遠利益，繼續秉持市場原則和自由開放精神開展對華經貿科技合作。雙方應堅持戰略自主，共同把亞洲發展好、建設好」。

共同網2日稱，鑑於今年正值《日中和平友好條約》締結45周年，兩人談話內容可能包括林芳正訪華，並確認兩國加強溝通。

共同網稱，會談內容有可能提及日本政府對來自中國的人士實施的新冠病毒邊境防疫措施。