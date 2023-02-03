美國聲稱疑似中國間諜氣球現蹤地點敏感　美媒報道被揭2大疑點

美國全國廣播公司（NBC）2月3日率先報道，美軍方稱最近數天上空出現他們所指疑似來自中國的間諜氣球。它出現在美國其中一個導彈發射井場所在地——馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base） ，成為華府表現為之緊張的「理由」之一。



馬姆斯特羅姆空軍基地是美國3個導彈發射井場的其中一個。當地有150個導彈發射井（Missile Silo），可發射美國「民兵3」洲際彈道導彈（Minuteman III）。「民兵3」可攜帶洲際彈道導彈

以蒙大拿州參議員戴恩斯（Steve Daines）為例，從他的言論可見，他認為事件涉及針對軍事基地的情報蒐集。他在一封2日致送國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的信中寫道：「這個氣球存在於蒙大拿州空域的事實引起人們的極大關注，即馬姆斯特羅姆空軍基地和美國的洲際彈道導彈場是這次情報收集任務的目標。」

NBC引述美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）指，美國政府偵測到有高空間諜氣球在美國本土上空出現，已立即採取行動防止它取得敏感資料，現正密切監察它。

另一名高級官員指，氣球1日在蒙大拿州（Montana）比靈斯 （Billings）上空被發現，它經阿留申群島（Aleutian Islands）和加拿大飛到當地。

它現時仍在美國上空，但美國拒絕透露其實際位置。氣象部門則指，氣球初時離地6至20公里飛行，其後攀升至約50公里高空。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

美聯社引述國防部稱，美國防部「非常有信心」它是在中國放飛出來。不過部門沒提供證據。

美國防部的說法迄今只是猜測。任何器材情報收集能力料不如間諜衛星。而正如眾多西方國家般，中國都有間諜衛星。

美國中央情報局（CIA）前官員卡爾（Glenn Carle）向卡塔爾半島電視台稱，中國擁有先進的衛星，他稱不清楚他們（中國）這樣做可以獲得什麼情報優勢。

卡爾離任前是負責跨國威脅事務的副國家情報官（Deputy National Intelligence Officer）。

美國廣播公司（ABC ）3日則稱，儘管其他消息來源稱氣球似乎是「有目的地」被放飛。一位外部專家預測，氣球本質上可能用於科學用途，並且會偏離航線。

ABC撰稿人、退役上校甘亞德（Steve Ganyard）稱那個氣球看起來是一艘標準的研究用飛船——這意味着它沒有動力，而是高空急流（Jet Stream，或稱噴射氣流、高速氣流等）飄移。