美國發現間諜氣球　真的來自中國？間諜氣球又是什麼｜新聞背後

美國國防部表示發現了懷疑是來自中國的間諜氣球，漂浮到美國的上空，但因安全考慮暫不擊落，並已透過多個官方渠道與中方接觸。這會是真的來自中國的氣球嗎？間諜氣球又是什麼？



間諜氣球是屬於觀測氣球的一類，原理是利用注入比空氣輕的氣體，讓氣球飛上高空的原理，搭載觀察員或裝置從天空觀察之用。在軍事上觀測氣球自法國大革命戰爭後已在使用，在兩次大戰中除作為偵察也作為投彈之用。

圖為2022年8月11日，英國的熱氣球活動。熱汽球也是氣球載具的一種。（Getty）

大戰結束後，隨着科技進步，氣球能飛得更高，亦有更廣泛的用途。除了軍事用途外，氣球還可以觀測氣象，旅遊或宣傳。這次被指是中國的氣球，便飛到了「高於民航客機的高度」，對航班不構成危險。國防部未有說明確切高度，但今天的氣象氣球可飛至30公里的高空，已抵達平流層。

使用氣球作為偵察最大的優點是成本低廉，且氣球可以調整高度就能隨風飛行，前往希望的地方。氣球亦可配搭雷達和追蹤裝置，美國國防部在2019年就嘗試過進行試驗，利用25個使用太陽能發電的觀測氣球，在20公里高空進行偵測追蹤任務。

然而，對於中國是否真的使用了間諜氣球對美國進行偵測，有人抱以懷疑態度。美國廣播公司（ABC）有評論指出，若使用氣球的目的是為在高空拍照，中國使用衛星能得到同樣甚至更好的結果，且對美國故意使用間諜氣球是嚴重挑釁，中國理論上沒需要這樣做。

因此有預測可能氣球單純是一次意外，從中國升空後失去控制，然後隨風飄至美國上空也不奇怪。