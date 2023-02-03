美國聲稱疑似中國間諜氣球闖本土領空　曾擬擊落　正密切追蹤

美國2月2日稱，美國最近數天上空出現疑似中國的間諜氣球。美方曾考慮擊落它，現仍密切追蹤事件。



「氣球事件」發生，正值美國務卿布林肯（Antony Blinken）料2月5日訪問中國，華府可能指這是侵略性的蒐集情報活動，或令這尋求修補中美關係之行蒙上陰影。

全國廣播公司2月2日引述美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）指，美國政府偵測到有高空間諜氣球在美國本土上空出現，已立即採取行動防止它取得敏感資料，現正密切監察它。

另一名高級官員指，該氣球1日在蒙大拿州（Montana）比靈斯 （Billings）上空被發現，它經阿留申群島（Aleutian Islands）和加拿大飛到當地，氣球現仍在美國上空，但拒絕透露其實際位置。氣象部門則指，氣球初時離地6至20公里飛行，其後攀升至約50公里高空。

美方相信氣球屬於中國，並已循多個途徑聯絡北京政府，惟未提及北京是否承認擁有該氣球。他補充，中方並非首次以類似方式在美國放飛氣球，只是這次時間比以往長。

該官員又稱，美方曾考慮擊落氣球。五角大樓最終反對，並指出即使氣球在蒙大拿州人口稀少的地區上空飛行，它的大小也會產生足夠大的碎片場，使人們處於危險之中。

消息指，軍方曾派F-22猛禽戰機升空，當地機場要暫停運作。總統拜登（Joe Biden）已獲匯報事件，並下令軍方交出應對選項。

此事令美國大為緊張的原因之一，是它出現在美國其中一個導彈發射井場所在地——馬姆斯特羅姆空軍基地（Malmstrom Air Force Base） 。

蒙大拿州參議員戴恩斯（Steve Daines）在一封2日致送國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的信中寫道：「這個氣球佔據蒙大拿州空域的事實引起人們的極大關注，即馬姆斯特羅姆空軍基地和美國的洲際彈道導彈場是這次情報收集任務的目標。」戴恩斯在一份聲明中寫道。

在美軍指控氣球是間諜氣球的說法下，目前尚不清楚它正在採取什麼措施來阻止它收集敏感資訊，或者如氣球沒被擊落會發生什麼情況。