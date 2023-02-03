印尼外長：大國不應將東南亞視為「代理人」

在美中關係日益緊張的情況下，印尼重申大國相互較勁時不應把東南亞視為「代理人」，同時呼籲各方團結為緬甸危機推動進展。



法新社報道，印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）說，總統佐科維多多（Joko Widodo）在星期五（2月3日）會議前的會談中告訴東盟各國部長，「東盟不應成為任何一方的代理人」。

他去年在柬埔寨舉行的東盟領導人峰會上，也作出相同呼籲。

東盟外長星期五開始在印尼出席為期兩天的第32屆東盟協調理事會會議和外長非正式會議。

這是印尼作為2023年東盟輪值主席國主辦的第一場高級別會議。印尼將在今年較晚時主辦東盟年度領導人會議，中國和美國一般也會參加。

南中國海主權爭議使得一些東盟成員國與中國對立，並對美國反對中國日益強硬的態度表示理解。但其他成員國也在一些課題上支持中國。

關於緬甸危機，蕾特諾說，佐科強調，東盟領導人的五點共識應該是協助解決緬甸問題的主要協議。

2021年4月，東盟與緬軍政府在雅加達達成五點共識，希望為緬甸帶來和平。但緬軍將領雖口頭上支持，卻沒有表現出落實的意願。五點共識為停止暴力鎮壓、與國內各方進行建設性對話、委任一名東盟特使促成對話、接受人道救援，以及允許東盟特使訪緬。

本文獲《聯合早報》授權轉載

