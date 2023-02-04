中美氣球風波｜拜登認為目前並非布林肯訪華時機　重申保持溝通

中國一個氣球被發現闖入美國境內後，華府指控該氣球是用於間諜用途，北京方面2月3日稱它是用於氣象研究的無人飛艇，但受到不可抗力飛入美國領空。事件正值美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪華前夕，多個傳媒引述華府官員報道，布林肯已經推遲行程，有國務院高層稱，現在不是布林肯訪華的適當時機，強調華府會繼續與北京就事件保持開放溝通渠道。



路透社報道，美國國務院一名高層官員向傳媒表示，華府已經留意到中國政府就氣球事件表達遺憾的聲明，不過涉事氣球出現在美國領空，明顯侵犯美國主權及違反國際法，因此有關情況不可接受。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

該名官員稱，經過跨部門及國會諮詢後，認為目前的情況並非布林肯出訪中國的合適環境。而布林肯同日較早時已經知會中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅推遲訪華一事，但表明會在情況許可下，盡快實現訪問計劃。

該名官員亦強調，華府發現該氣球時，已透過不同層面與北京方面直接溝通，重申連同今次事件在內，美國一直致力與中國保持開放溝通，認為應以外交有責任地管理美中關係。

另外美國總統拜登（Joe Biden）同日就當地經濟數據發表講話時，沒有回應今次事件。白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）之後表示，拜登在1月31日已經獲知會氣球一事，並與顧問都一致認為，布林肯現在不應出訪中國。

美國國防部其後舉行記者會，指該氣球位於美國中部6萬呎上空向東飛行，預計未來數天都會在美國空域內。發言人稱沒證據顯示該氣球載有核子或輻射物質，對地面的民眾不會構成威脅，但形容該氣球曾改變航道，顯示它有操作能力，認為這是一個間諜氣球。