中美爆「間諜氣球」風波　華府官員：布林肯押後訪華行程

美國指控有疑似來自中國的「間諜氣球」闖入美國境內後，中國2月3日回應稱是中國無人飛艇因不可抗力誤入美領空。路透社、《華爾街日報》、美國廣播公司（ABC）、天空新聞（Sky News）及霍士新聞（Fox News）等傳媒引述華府官員報道，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）押後訪華行程。



布林肯原定2月5日訪華，外界並預料他或與中國國家主席習近平會晤。但彭博社引述消息人士指，在「間諜氣球」風波出現後，美方官員擔心布林肯現在訪華會否發出錯誤的信號，拜登政府正考慮押後或取消布林肯的訪華行程。

美國廣播公司之後引述一位不具名的美方官員報道，布林肯會押後訪華行程。

中國外交部一直未證實布林肯訪華，發言人毛寧3日在例行記者會僅稱「目前沒有可以發布的消息」。

美國指控疑似中國間諜氣球犯境：圖為2023年2月1日，路透社在從社交媒體獲得的這張照片顯示，一個氣球在美國蒙大拿州（Montana）比靈斯（Billings）上空出現。（Reuters）

中方：民用飛艇誤入美領空

中國外交部發言人較早前稱，是無人飛艇因不可抗力誤入美領空，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研，受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。

發言人又指，中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾，中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。

圖為中國外交部發言人毛寧2022年11月17日在北京主持例行記者會（外交部網站）

美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）之前在2月2日指，美國政府偵測到有高空氣球在美國本土上空出現，懷疑是來自中國的間諜氣球，他稱美方立即採取行動防止它取得敏感資料，正密切監察它。

中國外交部發言人毛寧較早前曾回應稱，中方正了解核實情況，希望雙方能共同冷靜及謹慎處理，她強調中國一直嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土及領空。