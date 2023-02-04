外交部：雙方未曾正式公布布林肯訪華　發布消息是美方的事

中國外交部2月4日就國務卿布林肯（Antony Blinken）推遲訪華行程作出回應，稱中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，中方予以尊重。



外交部發言人2月4日就美國國務卿布林肯推遲訪華行程作出回應，根據外交部網頁全文如下：

問：美國務院高官稱，受中國無人飛艇進入美領空事件影響，國務卿布林肯已決定推遲訪華行程。中方對此有何評論？

答：關於中國無人飛艇因不可抗力誤入美國領空事，中方已核查並向美方作出回饋。該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研。受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。這完全是一次不可抗力導致的意外情況，事實非常清楚。中國一貫嚴格遵守國際法，尊重各國主權和領土完整，無意也從不侵犯任何主權國家的領土和領空。美國一些政客、媒體借題發揮，對中國攻擊抹黑，中方堅決反對。

保持各層級接觸溝通是中美兩國元首巴厘島會晤重要共識。兩國外交團隊的職責之一就是妥善管控雙邊關係，尤其是冷靜、穩妥處理一些意外情況。事實上，中美雙方都沒有宣佈過什麼訪問，美方發佈有關消息是美方自己的事情，我們予以尊重。

另外，外交部同日亦發表消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅3日應約與美國國務卿布林肯通電話。

王毅強調，中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，不接受任何無端的臆測和炒作。王毅表示面對意外情況，雙方要做的是保持定力，及時溝通，避免誤判，管控分歧。