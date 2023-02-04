一個氣球讓布林肯訪華告吹　中美如何互不信任可見一斑

美國宣布國務卿布林肯（Antony Blinken）決定延期訪華，原因是一個氣球所導致——如果想知道中美關係現在有多緊張，這就是最好的寫照。



中國政府已承認這氣球是他們的，是一顆民用的氣球，目的是天氣觀測。中國表示因風勢的關係讓其嚴重偏離航線不受控制，不可抗力地進入美國境內，中國對此感到遺憾。但美國似乎對此並不接受。

圖為2月2日，在美國上空飄流的中國製觀察氣球，美國因事件決定推遲布林肯訪華。（Reuters）

美國在中國解釋前已說明這「很可能」是間諜用的偵察氣球，因為它將飄過一些「敏感地帶」。它所通過的地點包括了有三個核彈發射井的蒙大拿地區，國防部更說這氣球是「可操作的」。

美國稱這氣球「侵犯了美國主權與國際法，不可接受。」

間諜氣球並不是什麼新東西，而且要監視刺探對手有很多種不同方法，包括美國也這樣做。但既然美國也表明這氣球沒有軍事或物理威脅，也表示這「間諜氣球」不會比中國的監視衛星獲得更多情報，美國還是得推遲中美的相方會面，可見兩國間的關係跌至哪個程度，如何互不信任。

華盛頓和北京似乎並沒有應對同類事件，應如何溝通或消除誤會的明確意識，這會使誤會或令局勢升級的可能性提高。隨着中國繼續在國際增加力量，美國繼續尋求方法揭制中國，並不是每次誤會都是如此解決。這次是一個緩慢的氣球，但若果下一次是——軍機碰撞？

美國國內的政治氣氛亦使這變得複雜，拜登政府（Joe Biden）繼承了部分前總統特朗普（Donald Trump）的鷹派政策，持續揭制中國，強烈支持台灣。共和黨人要求更強硬的聲音使情況更趨極端。

這正是布林肯訪問中國的一個目的，他的訪華旨在穩定雙方關係，建立緩衝機制，並在拜登和習近平於2022年11月於峇里島會面時發表的講話基礎上，尋求兩國持續對話和合作。然而這個打算目前只得落空。