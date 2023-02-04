中美間諜風波｜探空氣球是什麼？全球800氣象站　中國一日放兩次

中美間諜氣球風波愈演愈烈，中方強調是用於「氣象研究」的無人飛艇誤入美國。據悉，中國官方口中的「氣象氣球」指的是「探空氣球」，全世界約有800個氣象站每天規律釋放。甘肅一處氣象站觀測員曾介紹，探空氣球攜帶的探空儀會帶回高空氣象數據，然後數據交換到全中國乃至全球。



資料顯示，所謂「探空氣球」指的是一種攜帶儀器上升並傳回大氣參數的氣球 ，通常會測量氣壓、溫度、濕度以及風向風速，而底下懸吊的消耗性的儀器則稱為無線電探空儀。為測得風向風速資料，氣球通常可利用雷達進行追蹤或導航系統加以定位。

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陸媒曾多次報導「探空氣球」升空，例如《中國甘肅網》2022年3月發表一篇題為《氣象站為何一天兩次放飛「大氣球」？甘肅氣象專家告訴你》的文章，內文介紹在崆峒國家基本氣象站，每天早晚7時15分都會升起一個白色的「大氣球」。

觀測員楊穎表示，這個探空氣球攜帶的探空儀，會將高空不同高度的5類氣象數據每秒一組，通過追蹤雷達返回到地面接收系統，然後數據交換到全中國乃至全球。

另外，「江蘇氣象」官方微博1月22日曾發文介紹，大年初一當天準時放飛新年第一個探空氣球。其他如「新疆氣象」、「桂林氣象」等官方帳號，亦有PO出探空氣球升空的內容。

江蘇氣象站放出的探空氣球。（微博＠江蘇氣象）

對此，微博一名氣象博主今（4）日發文指出，探空氣球是氣象觀測每天必須做的工作，全球各省級都分布有大量探空站，世界時每天0時和12時同步觀測並將數據即時傳送給世界氣象組織，大家才有每天的天氣預報數值模型可以運算，這是人類氣象科技的基本構成。

綜合外電報導，五角大廈2日證實，他們正在追蹤一顆飛越美國北部上空的中國間諜氣球。中國外交部表示，該飛艇來自中國，屬民用性質，用於氣象等科研；受西風帶影響，且自身控制能力有限，該飛艇嚴重偏離預定航線。

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對於中方說法，美國國防部駁斥稱，知道中國的聲明，但「事實是，我們知道這是一個偵察氣球（Surveillance balloon），我不能說得更具體了」，氣球確實侵犯美國領空並違反國際法，「這是不可接受的」，美方也在多個層級直接向中方表達這一點。

至於氣球的確切位置，美國國防部表示，氣球目前在美國中部，向東移動，預計會在美國領空停留數天，美方持續監控中；氣球高度約在6萬呎高空，遠高於民航交通高度，具可操作性，且改變航向。

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