俄烏局勢：兩國互換人質　澤連斯基稱東部戰況前線日益嚴峻

俄烏2月4日宣布交換近200名戰俘之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）承認東部地區的前線局勢愈來愈艱難。



俄烏互換人質

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）稱，英國2名志願者的遺體及116名烏克蘭人已送回烏克蘭。俄羅斯國防部則說，63名俄羅斯戰俘已獲釋。

澤連斯基談烏東戰況

澤連斯基在每天視像講話中說，烏克蘭東部地區的情況愈來愈困難，俄羅斯正投入更多軍事力量來摧毀烏軍的防禦。

英國防部：烏軍學習速度很快

英國國防部2月4日公布烏克蘭軍人坐在挑戰者2（Challenger 2）主戰坦克上的相片，並稱來自烏克蘭武裝部隊的坦克乘員很快就已掌握如何控制挑戰者2。

辛偉誠與澤連斯基通話

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）4日與澤連斯基通電話時稱，他的重點是確保英國的防禦性軍事裝備盡快到達烏克蘭。根據英國首相府聲明，兩人都同意國際社會加快援助烏克蘭以幫助抓住擊退俄軍機會至關重要。

加拿大已向烏運送首架豹2坦克

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）4日在Twitter表示，加拿大空軍飛機當天帶着加方交付給烏克蘭的首部豹2主戰坦克離開哈利法克斯（Halifax）。

朔爾茨：澤連斯基同意不用西方武器打俄領土

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）5日接受《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）時表示，澤連斯基同意西方提供的武器不會被用來打擊俄羅斯領土。

朔爾茨稱：「在這一點上有共識。」