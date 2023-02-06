氣球飄別處非首次？牽扯特朗普政府　日台稱曾見蹤

中國與美國之間爆發的氣球風波仍未落幕。美國防部2月4日稱中國氣球此前至少4次飛入美國本土上空。除美國外，日本和台灣亦稱曾有上空出現氣球的紀錄。



美國防部2月2日稱國內上空近數天出現疑似中國的間諜氣球。

部門1月28日首次發現氣球進入美國阿拉斯加（Alaska），穿越阿留申群島（Aleutian Islands）北部和整個美國大陸上空，當時美國官員未有公布相關消息。這個氣球1月30日進入加拿大領空，1月31日再飄回美國領空。

中國其後說這一氣球是用於包括氣象在內科學研究的民用無人飛艇、因不可抗力飛入當地。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）2月4日證實美軍一架F-22戰機向一個中國間諜氣球發射一枚AIM-9X響尾蛇導彈。

美軍擊落氣球後，已派海軍往南卡羅來納州北默特爾海灘（North Myrtle Beach）打撈殘骸。美媒2月6日報道畫面顯示，海軍將一件白色物體從水中拖到岸上，疑是氣球殘骸。

第二和第三個？

美國防部2月3日表示收到在拉丁美洲上空出現第2個氣球的報告，按目前評估相信是第2個中國偵察用的氣球。哥倫比亞及哥斯達黎加之後證實發現白色氣球。

美國匿名官員2月4日又向美媒稱，可能還有第3顆氣球在美國附近活動，但沒披露確切地點。

《華爾街日報》6日引述多名拜登政府官員的話稱，中國以往曾向美國放飛高空監視氣球，它們在離開美國領空之前沒被發現。這匿名官員這些資訊是政府換屆後被發現的。美國情報界當時準備向特朗普政府的主要官員提供有關發現的簡報。

該報引述這名拜登政府官員稱，進行簡報的人也願意向他們討論中國過去數年在東亞、南亞和歐洲的類似行動。

奧斯汀2月4日稱，中國氣球在前總統特朗普（Donald Trump）執政期間，至少3次飛入美國本土上空，而在現任總統拜登（Joe Biden）上台後，亦發現至少1次，但從未停留這麼長時間。特朗普否認其事。

日台聲明氣球現縱

台中央氣象局長鄭明典稱，這種氣球在世界各地都曾出現過，包括台灣和日本。它2021年9月及2022年3月都在台灣出現過一次，2020年6月也在日本宮城縣仙台出現過。

《TBC東北放送》稱仙台市上空2020年6月出現氣球形狀的「白色UFO」，在上空飄浮時間超過24小時。

日本自衛隊前軍官數多久遠5日也在JBpress發表文章說道，2022年6月在仙台市、2021年9月在八戶市上空出現、不明來歷的氣球，與美國這次的氣球極為相似，因此可以說仙台及八戶出現的氣球也是來自中國的偵察氣球。