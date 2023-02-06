土耳其地震「驚悚一刻」網上瘋傳 男子「跳樓逃生」墮地影片曝光
撰文：許懿安
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土耳其2月6日凌晨發生7.7強震，導致土耳其以及相鄰的敘利亞多人傷亡，迄今仍有人受困瓦礫中。Twitter流傳的影片有身在高樓的民眾情急之下，選擇跳樓逃生。他重摔在街上的影片畫面在網上廣傳。
一段閉路電視影片可見，地震發生時民眾紛紛逃出大樓，跑到大街。這時一名男子突然墜落到地面，不僅重摔在地還翻半圈。這讓當時正好經過的另一男子一個踉蹌，差點就踩在跳樓的男子身上。男墮地後則是躺在在地，從畫面所見，不清楚他是否受傷。
土耳其東南部2月6日凌晨發生7.7級地震，多次餘震後，下午6月24分發生一次7.8級地震。地震強度之大，附近國家都有震感，多處樓房倒塌。與土耳其接壤的敘利亞同樣傷亡慘重。
圖為地震發生時有人從屋內拍攝街上情形，路上裝置都在猛烈搖晃。街上亦有狗隻吠叫：
圖為地震發生時室內家具如水晶燈的吊飾大幅搖晃，發出的聲音令人心寒：
更多救援人員爭分奪秒救人的片段：
土耳其地震發生在什麼時間？
根據土耳其災難和應急管理署公布，卡赫拉曼馬拉什省當地時間6日早上4時17分（香港時間早上9時17分）發生7.4級地震（土耳其之後調整為7.7級）；根據美國地質調查局（USGS），第二次發生在土耳其加濟安泰普省（Gaziantep）的地震，發生在下午4時26分，為7.8級地震。
土耳其發生2次強烈地震後，再在當地時間下午3時21分（香港時間晚上8時2分）發生6.1級地震，美國地質調查局（USGS）錄得是次地震6級，震源深度10公里。
土耳其地震發生後，2月6日已有很多援助嗎？
土耳其總統埃爾多安2月6稱，地震發生後有45機構、國家或地區承諾協助救援。包括世界衛生組織（WHO）、德國、意大利、印度、波蘭、台灣、俄羅斯、希臘、西班牙及挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）。