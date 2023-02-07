土耳其地震｜敘利亞阿勒頗再受地震摧殘　霍亂、嚴寒惡化災情

受土耳其東部和敘利亞西北部的7.8級地震影響，是土耳其100年來最強地震，飽受戰爭摧殘的敘利亞阿勒頗省（Aleppo）成為受災最嚴重的地區之一。



《紐約時報》報道指，本周一發生的地震目前已造成兩國超過4000人死亡。根據救援人員提供的數據，敘利亞境內至少有1444人死亡，約3500人受傷。

阿勒頗所處的敘利亞北部地區由政府、反抗軍和庫爾德人武裝部隊分割控制，長期陷於衝突之中。地震發生前，該地區已有大量難民因戰爭流離失所，且受到寒冷天氣和十年來首次爆發的霍亂侵襲。

聯合國表示，該地區有410萬人依賴西北部的跨境人道主義援助，其中許多人生活在難民營中，而國際支援工作資金不足、難以應付需要。

圖為2023年2月6日，地震發生後，救援人員和敘利亞軍隊在阿勒頗的廢墟下搜尋倖存者。（Reuters）

「沒有一個人出來」

阿勒頗省Jandaris鎮的一座坍塌的樓房外，一個手上纏着繃帶的瘦小年輕人對路透社記者表示，「那裏有12個家庭。沒有一個人出來。一個也沒有。」

以從被空襲摧毀的建築物廢墟中救人而聞名的民間救援組織「白頭盔」（The Syrian White Helmets）目前正在叛軍控制的地區救援受困人員，來自該組織的Raed al-Saleh表示救援人員正「與時間賽跑，以拯救廢墟下的人們的生命」。

救援受阻 每張病床2-3人

目前，最低零度以下的天氣和暴雨使救援工作受阻。在反抗軍組織控制區從事救援工作的慈善機構國際救援委員會（International Rescue Committee） 稱，因通信網絡受到破壞，該地區的大片地區處於失聯狀態。

《衛報》和英國廣播公司（BBC）報道稱，敘利亞與土耳其之間的許多過境路段封閉，反對派控制地區則只有一個小過境點能夠用來運送物資，使得敘利亞西北角的這一區域成為全國最難到達的地區之一，國際援助預期將延遲抵達。

西北部另一省份伊德利卜省（Idlib）一名重症監護室醫療人員Shajul Islam對BBC記者表示，目前醫院狀況為他在此工作7年間最糟糕，每張床有兩到三個病人，醫療人員不得不從危急患者身上取下呼吸機、提供給存活機會更大的患者。

政府控制地區目前有軍隊、學生志願者協助救援，並提供所有應急服務，但據BBC中東問題專家、記者Hesham Shawish，這些服務不足以應對地震造成的大規模破壞。

根據世界銀行的數據，受內戰影響，2010年至2020年期間，敘利亞的國內生產總值縮減了一半以上。由於國民總收入的大規模下降，敘利亞在2018年被重新劃分為低收入國家。隨後的疫情造成了更多的經濟問題，並使該國的醫療系統十分緊張。

政府已經呼籲國際援助——特別呼籲聯合國會員國、紅十字國際委員會和其他人道主義團體。其他幾十個國家已經承諾提供幫助，包括阿聯酋、科威特和卡塔爾。聯合國說，它在當地設有小組，正在評估局勢並提供援助。