土耳其7.9級強震波及敘利亞 中方願向兩國提供緊急人道主義援助
撰文：林芷瑩
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土耳其東南部2月6日發生7.9級地震，附近國家都有震感，多處樓房倒塌。與土耳其接壤的敘利亞同樣傷亡慘重。
國家國際發展合作署新聞發言人徐偉表示，中方願向土耳其和敘利亞提供緊急人道主義援助。
徐偉表示，中方對土耳其地震造成土耳其、敘利亞人員傷亡和財產損失表示慰問和關切，正與兩國相關部門保持溝通，願根據災民需要提供緊急人道主義援助。
▼土耳其發生7.9級強震▼
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▼土耳其地震致敘利亞數百人傷亡▼
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土耳其發生多次地震？
歐洲-地中海地震中心（EMSC）稱2月6日土耳其合計發生151次地震，震級最大的2次地震分別是香港時間早上9時17分的7.8級以及下午6時24分的7.8級。多次餘震中，6級以上地震有2次，5級以上地震有13次。土耳其災難和應急管理署將這一輪第一次地震修正為7.7級。
土耳其發生2次強烈地震後，再在當地時間下午3時21分（香港時間晚上8時2分）發生6.1級地震，美國地質調查局（USGS）錄得是次地震6級，震源深度10公里。
土耳其此次是什麼類型的地震？
據中國地震台網速報，從現時資訊看來，這是一次震群型地震，兩次強震的震中相距約96公里。