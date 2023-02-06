土耳其7.9級強震波及敘利亞　中方願向兩國提供緊急人道主義援助

土耳其東南部2月6日發生7.9級地震，附近國家都有震感，多處樓房倒塌。與土耳其接壤的敘利亞同樣傷亡慘重。

國家國際發展合作署新聞發言人徐偉表示，中方願向土耳其和敘利亞提供緊急人道主義援助。



徐偉表示，中方對土耳其地震造成土耳其、敘利亞人員傷亡和財產損失表示慰問和關切，正與兩國相關部門保持溝通，願根據災民需要提供緊急人道主義援助。

▼土耳其發生7.9級強震▼

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▼土耳其地震致敘利亞數百人傷亡▼

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