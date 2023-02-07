土耳其地震｜世衛WHO：死亡人數恐增8倍至逾2萬人

世界衛生組織（WHO）警告稱，隨着救援人員在土耳其地震瓦礫中發現更多受害者，這些數字可能會增加8倍之多。她稱地震造成的死亡人數或增至2萬人以上。



世衛組織歐洲緊急事務辦事處高級官員斯莫爾伍德（Catherine Smallwood）在死亡人數增至2600人時稱，後續地震可能引發進一步坍塌，死亡人數通常會達到最初統計數值的8倍。

「死亡或受傷人數往往在隨後的一週內大幅增加，」她說，「惡劣的天氣將使許多人無家可歸、增加風險」。

土耳其災難和應急管理局最新數字顯示，土耳其的死亡人數已從數小時前的2379人，增至2921人。敘利亞的死亡人數則為1444人。地震導致的死亡人數已達4365人。據英國《衛報》等媒體稱，強震已導致土耳其和敘利亞逾4300人遇難。

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土耳其6月2日發生「世紀地震」，第一次地震發生在土耳其加濟安泰普市（Gaziantep）附近，時間為當地時間6日早上4時17分（香港時間早上9時17分），為7.8級；9小時後，第二次地震發生在卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）埃爾比斯坦市（Elbistan），為6.7級。此間該國多次發生4.8級以上的地震。

兩次強震發生後，土耳其6再在當地時間下午3時21分（香港時間晚上8時2分）6級地震，震源深度10公里。

土耳其位於地震多發帶。2011年，土耳其東部凡省發生7.2級地震，造成644人死亡。2020年，土耳其西部愛琴海海域發生6.6級地震，造成116人死亡。