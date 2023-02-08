歐盟考慮禁「永遠化學品」PFAS　恐波及晶片業

撰文：房伊媚
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德國、荷蘭、丹麥、瑞典、挪威向歐盟提議，禁用被稱為「永遠化學品」的含氟表面活性劑（PFAS），涉及逾1萬種PFAS，歐盟2月7日開始考慮這提議。PFAS被廣泛應用於多種產品的生產過程，包括生產半導體，因此禁令或波及晶片業。

根據提議內容的草稿，若歐盟接納5國的提議並頒布PFAS禁令，企業須在18個月至12年內，用替代品取代被禁用的PFAS，而每間公司的寬限期長短，取決於尋找替代品的難度。

歐盟委員會和歐盟成員國會決定禁令的最終版本，禁令可能會在2026年或2027年生效。

5國2月7日發表聯合聲明，指若提議獲歐盟通過，它會成為歐洲有史以來最大規模的化學物質禁令之一。聲明提及，從長遠來看，禁令能減少環境中PFAS的濃度，它還將令產品和生產過程對人類更安全。

PFAS可長時間抵抗極端溫度和腐蝕，它們被廣泛應用於多種產品的生產過程，包括生產半導體、汽車、紡織品、醫療設備、風車和易潔鑊。但PFAS的分解速度非常緩慢，它們的濃度會隨時間在人、動物，以及環境中累積。它們與包括癌症、荷爾蒙失調、免疫系統減弱在內的健康風險，以及破壞環境有關。

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