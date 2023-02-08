因應中美氣球事件　美國與40國外交官舉行簡報會

美國就中國氣球事件，與40個國家的外交官和官員舉行簡報會。



路透社報道，美國一高級官員2月7日透露，副國務卿舍曼（Wendy Sherman） 6日在華盛頓，向來自40個國家的近150名外交官做簡報說明。美國駐北京大使館也在6日和7日兩天，邀請其他國家的外交官到美國大使館，聽取美國對中國氣球事件的調查發現。

這名高級政府官員說：「我們希望盡可能讓世界上其他可能面對這類行動的國家，掌握更多的有關訊息。」

他補充說，國務院也向全球的美國使團發送中國氣球事件的訊息，以為美國的盟國和合作夥伴提供這些訊息。

《華盛頓郵報》率先報道舍曼為各國外交官提供的簡報會。

出席北京簡報會的一些外交官透露，美國提供的訊息表明氣球於1月的最後幾天進入美國領空並飛越美國軍事基地，不是北京所說的用於氣象研究的飛艇，而是一個用於軍事目的飛艇。

華盛頓說，這個氣球是由中國人民解放軍控制的。

一名駐北京的亞洲外交官說：「根據美國的通報，以及我們自己對這類氣球的了解，還有中國迄今仍拒絕透露持有氣球的公司或實體的這一事實，我們很難相信這是一個民用氣象氣球。」

中美雙方至今各執一詞。美國官員指這是間諜氣球。中國外交部否認，稱氣球是一個受西風帶影響、偏離預定航線的民用氣象科研飛艇。

中國外交部2月3日對氣球誤入美國領空表示遺憾，美國國防部於4日擊落氣球後，中國外交部5日再發聲明，對美國擊落氣球表達強烈不滿和抗議，指責美國「執意動用武力，明顯反應過度，嚴重違反國際慣例」。

中國國防部新聞發言人譚克非也就事件發表談話，稱「保留使用必要手段處置類似情況的權利」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

