「喪屍真菌」控制人類純屬虛構　惟氣候暖化下真菌威脅日增

在HBO熱播美劇《最後生還者》（The Last of Us）中，一種俗稱「喪屍真菌」的寄生性真菌能夠感染人類變成喪失，繼而操縱他們來感染更多人。儘管在現實生活中這種真菌不會對人造成危害，但專家警告，隨着全球暖化，人類正面臨的來自真菌病原體的威脅增大。



「喪屍真菌」學名為偏側蛇蟲草（Ophiocordyceps unilateralis），是一種在現實生活中存在的真菌，會寄生在螞蟻或蜘蛛等特定昆蟲的大腦中。這一真菌能夠控制宿主的思想和行動功能，引發行為異常，還會刺激其前往更高、有更多光照且更溫暖的地方，從而促進真菌的繁殖，但它無法感染人類。

耶魯大學醫學院傳染病學助理教授Scott Roberts稱，「自然界中有數百萬種不同的真菌和黴菌，它們不會對人類造成任何形式的感染，就是其中之一。」

他表示，雖然由真菌引起的大規模疫情可能性非常低，「但隨着氣候變化等因素的出現，我們可能會看到真菌的威脅越來越大。」

去年，世界衛生組織首次將真菌病原體列為對公眾健康的「主要威脅」，並發佈了第一份全球應當注意的菌種清單，包含了19種「高優先級」的真菌。

2021年6月2日，印度拉賈斯坦邦科塔市一名患者接受了兩次手術來治療黑黴菌感染。(Getty Images)

最關鍵物種名單上的四種之一是新隱球菌，一種生活在土壤中的致病酵母。人們會吸入真菌細胞，但大多數人不會生病。但是對於那些免疫系統受到抑制的人來說，它可以影響肺部並擴散到神經系統和血液。多年來，這種真菌已經對一些治療方法產生了抵抗力。

專家表示，除了氣候變化帶來的更加溫暖、潮濕的天氣之外，抗生素的使用增加也是造成真菌威脅增大的原因之一。Roberts稱：「使用抗生素是真菌和酵母感染的一個巨大風險因素，因為它們基本上消滅了所有的好細菌，所以真菌可以開始接管。另一個原因是人口中老齡化和免疫力低下的人數增多。人們比過去幾十年活得更長，雖然像器官移植和化療這樣的程序拯救了生命，但它們也削弱了病人的免疫系統。」