最後生還者｜劇中變種真菌真有其事　喪屍病毒超恐怖令人行屍走肉

改編自電玩《The Last Of Us》的HBO劇《最後生還者》(The Last Of Us)於上周開播已大獲好評,不少劇迷都大讚劇集跟足原著,就連場景和劇情也能做到一絲不苟,在爛蕃茄奪得97%的新鮮度。

劇集有兩位HBO神劇《權力遊戲》(Game of Thrones)演員Pedro Pascal及Bella Ramsey主演,劇集背景設定在2013年的美國,主角Joel(Pedro Pascal飾)是一位單身爸爸,與12歲女兒Sarah住在德州,突然有天晚上突變的真菌肆虐美國,病菌將人類宿主變成攻擊性強且吃人的喪屍怪物。

過了20年,倖存者生活在隔離區。輾轉間Joel為了一批原本屬於自己的武器,同意護送14歲女孩Ellie到議會大廈,期間得悉Ellie三星期前輩感染,但竟然活了下來,Ellie很可能研製疫苗的關鍵。

Pedro Pascal的演出驚艷劇迷。(HBO)

Bella Ramsey與Pedro Pascal同樣參演過HBO神劇《權力遊戲》。(HBO)

在劇中令人類變成喪屍的真菌,其實在現實中真的存在。有一種熱帶真菌會寄生在螞蟻體內,並吃掉螞蟻的身體來吸取營養。真菌等待螞蟻生長到一定程度後,操縱螞蟻離開蟻巢,爬到高處掛在葉子上,其後真菌的孢子就會從螞蟻散落,然後感染其他螞蟻。

喪屍真菌......(HBO)

這種真菌名為偏側蛇蟲草菌(Ophiocordyceps unilateralis),有研究人員發現真菌能跳過大腦,直接控制螞蟻的肌肉。其實有不少寄生蟲都以不同方式操縱宿主,例如鐵線蟲寄生在螳螂體內時會釋放神經遞質,讓螳螂突然有強烈跳進水的衝動,然後鐵線蟲就會分裂出來開始繁殖。

偏側蛇蟲草菌會將菌絲滲透螞蟻整個軀體,除了腦袋,並把螞蟻軀體神經,包括用來控制肌肉的神經切斷。最後在螞蟻的心智沒有被影響下,搶奪螞蟻身體令其逐漸喪失控制權。套用與劇情,真菌會讓感染者意志清醒地行屍走肉,成為真菌的扯線公仔,非常恐怖。有不少網民看到有關真菌的報道,都紛紛表示非常心寒,如果真菌被用作不法企圖,一步就會令人類步向滅亡。