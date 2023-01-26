最後生還者｜劇中變種真菌真有其事　喪屍病毒超恐怖令人行屍走肉

改編自電玩《The Last Of Us》的HBO劇《最後生還者》（The Last Of Us）於上周開播已大獲好評，不少劇迷都大讚劇集跟足原著，就連場景和劇情也能做到一絲不苟，在爛蕃茄奪得97%的新鮮度。

《最後生還者》（The Last Of Us）於上周開播已大獲好評。（HBO）

劇集有兩位HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）演員Pedro Pascal及Bella Ramsey主演，劇集背景設定在2013年的美國，主角Joel（Pedro Pascal飾）是一位單身爸爸，與12歲女兒Sarah住在德州，突然有天晚上突變的真菌肆虐美國，病菌將人類宿主變成攻擊性強且吃人的喪屍怪物。

過了20年，倖存者生活在隔離區。輾轉間Joel為了一批原本屬於自己的武器，同意護送14歲女孩Ellie到議會大廈，期間得悉Ellie三星期前輩感染，但竟然活了下來，Ellie很可能研製疫苗的關鍵。

Pedro Pascal的演出驚艷劇迷。（HBO）

Bella Ramsey與Pedro Pascal同樣參演過HBO神劇《權力遊戲》。（HBO）

在劇中令人類變成喪屍的真菌，其實在現實中真的存在。有一種熱帶真菌會寄生在螞蟻體內，並吃掉螞蟻的身體來吸取營養。真菌等待螞蟻生長到一定程度後，操縱螞蟻離開蟻巢，爬到高處掛在葉子上，其後真菌的孢子就會從螞蟻散落，然後感染其他螞蟻。

喪屍真菌......（HBO）

這種真菌名為偏側蛇蟲草菌（Ophiocordyceps unilateralis），有研究人員發現真菌能跳過大腦，直接控制螞蟻的肌肉。其實有不少寄生蟲都以不同方式操縱宿主，例如鐵線蟲寄生在螳螂體內時會釋放神經遞質，讓螳螂突然有強烈跳進水的衝動，然後鐵線蟲就會分裂出來開始繁殖。

偏側蛇蟲草菌會將菌絲滲透螞蟻整個軀體，除了腦袋，並把螞蟻軀體神經，包括用來控制肌肉的神經切斷。最後在螞蟻的心智沒有被影響下，搶奪螞蟻身體令其逐漸喪失控制權。套用與劇情，真菌會讓感染者意志清醒地行屍走肉，成為真菌的扯線公仔，非常恐怖。有不少網民看到有關真菌的報道，都紛紛表示非常心寒，如果真菌被用作不法企圖，一步就會令人類步向滅亡。