土耳其地震｜敘利亞7歲姊瓦礫下肉身護弟　求救對話曝光惹人憐

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，鄰國敘利亞北部亦受災。敘利亞北部哈賴姆（Haram）一名7歲女童與家人一起被困瓦礫堆下，期間她用手保護弟弟的頭部，照片流出後感動不少人，最新還有影片曝光，顯示她向搜救人員求救的對話。在受困逾36小時後，兩姊弟與其他家人終一起獲救。



事發時，7歲女童瑪麗亞姆（Mariam）的家倒塌。她與弟弟伊拉夫（Ilaaf，暫譯）、父母、以及另一名手足被困在瓦礫堆下。父親賽義德（Mustafa Zuhir Al-Sayed）指，他們全家被困約2天，他們朗誦《可蘭經》並大聲地禱告，希望有人會發現他們。

瑪麗亞姆用手保護弟弟伊拉夫的頭，以免他吸入瓦礫中的灰塵。她又輕撫伊拉夫的頭髮，令他保持鎮定。

黎巴嫩常駐聯合國代表薩法（Mohamad Safa）7日在Twitter發文指，瑪麗亞姆及伊拉夫被困17小時後獲救。但美媒後來在8日稱，兩姊弟被困逾36小時後才獲救。

報道指，瑪麗亞姆在看見救援人員時對他們說：「帶我離開這裏，我會為你做任何事。我願意做你的僕人。」其中一名救援人員回應道：「不用，不用。」

救援人員最後成功將他們全家救出。瑪麗亞姆和弟弟已被送院接受治療。