土耳其地震動物早知道？震前異象瘋傳　鳥群亂飛詭異集體停樹上

土耳其南部2月6日發生芮氏規模7.8淺層地震，重創土耳其與鄰國敘利亞，網上瘋傳地震發生前的「天有異相」影片。



影片顯示，大量鳥群疑似預測到災難將至，惶恐在空中亂飛，最後集體聚集在樹上，詭異畫面讓人看得不寒而慄。

多段影片拍到土耳其地震前大批鳥兒的詭異舉動：

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網友在Twitter發布一段影片，只見在強震來臨前一晚，大批鳥兒疑是預測到「大難將至」般，出現集體詭異行為；鳥群在夜空中胡亂盤旋，看似「慌張」的飛來飛去，發出震耳欲聾的鳥叫聲，最後再全部停在某棵樹上。

接着鏡頭拉遠，可見周遭的其他樹上同樣聚集大批鳥兒，黑壓壓一片十分嚇人；另外也有網友拍下鳥群倉皇飛過公路的畫面。

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網友對此表示，「牠們在警告人類要大難臨頭了」、「也許我們該好好研究地震與鳥類行為間的關聯」、「鳥、狗、貓、牛、羊這些動物都能感知天災」，也有人質疑這是舊影片或稱這是「假的」。

英國廣播公司（BBC）先前報道，2004年印尼大海嘯發生前，目擊者就發現大象往高處狂奔、狗拒絕出門，泰國海邊村莊邦科伊（Bang Koey）居民也表示，海邊一群水牛突然集體豎起耳朵，盯着大海，然後衝往附近一座山上。

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另外，2022年1月南太平洋島國東加（Tonga）海底火山爆發前，一隻被安裝上追蹤器的海龜原先正游往東加，突然間掉頭返回澳洲。

也有書籍紀錄1805年義大利那不勒斯大地震前，許多動物集體大叫，1906年舊金山大地震前，馬匹也曾驚慌奔逃。

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