國情咨文與擊落中國氣球完美對接　拜登才是技高一籌的好演員

發現中國氣球，追蹤中國氣球，出動F-22戰機擊落中國氣球，捕獲殘骸.......在將近一周的高調操作中，拜登（Joe Biden）政府將對華強硬發揮到了極致。

緊接這一場狂歡的是另一出大戲，2月7日晚登場的國情咨文演講，信心滿滿的美國總統拜登再次談到了捍衛國家主權的決心。他指出：「正如我們上周明確表示的那樣，如果中國威脅到我們的主權，我們將採取行動保護我們的國家，我們確實做到了。」

整個演講洋溢着樂觀的氛圍。

圖為2022年3月1日，美國總統拜登在國會山莊發表國情諮文。（Reuters）

拜登對過去的成績不吝讚美：自己任內美國經濟出現了復甦；自就任總統以來美國已經創造了1,200萬個新工作崗位；目前美國的通脹率和汽油價格也均在下降；兩年任期內削減超過1.7萬億美元的赤字，為美國史上最大的赤字削減；「在過去兩年來，民主政體變得更強大了，而不是更虛弱了。專制政體變得更虛弱了。」

他又對未來的藍圖重筆描繪：美國處於幾十年的全球競爭中，來到最有利的位置；重塑美國的靈魂，重建美國的支持——中產階級；「我們與烏克蘭人民站在一起」；尋求對華競爭而非衝突；在競爭中，要與盟友合作，保護美國的先進技術；美國沒有理由不能在製造業方面領先世界；「共和黨朋友們，我們可以一起合作」；「國家很強大」芸芸。

拜登在去年中期選舉之後就開始準備國情咨文講，演講的此前一天仍在與親密顧問一起撰寫、修改演講稿，並從頭到尾大聲朗讀，連演講中何時換氣、停頓都精心排練。終於，在這場吸引數百萬民眾的重大演出中，一切顯得熱血而美好。

中美氣球風波：美軍直升機前往氣球遭擊落的海域。（美國國防部）

從各方預言經濟衰退時拜登卻能暢言成績，在兩黨鬥爭已經白熱化的今天還能呼籲合作，對華敵意如此明顯的當下還能夠說只有競爭不希望衝突看，拜登是善於偽裝的好演員。中國氣球事件從頭到尾就是拜登國情咨文演講的輿論鋪墊。事態發生後，拜登政府抓住機會攫取政治紅利的嗅覺相當靈敏。

選舉壓力催化下，美國政治人物的表演技能已經相當熟練。兩黨政治鬥爭使得拜登不得不優先內政而非理性對外施政。這些都是干擾中美關係的因素，美國的對華政策面臨諸多的不確定性。

美國政治一貫選擇先動嘴，說的內容更多是精心包裝的言論。這樣的情形下，中國要善於從紛繁複雜的美國聲音中分辨美國的真實意圖。