新加坡下週起解除公共交通口罩令　無打針旅客入境免除檢測證明

星期一（2月13日）起，新加坡的疾病爆發應對系統（DORSCON）級別從黃色下調到綠色，抗疫措施全面解除，人們搭乘公共交通時無須戴口罩，邊境限制也全面放寬。



新加坡副總理兼財政部長黃循財星期四（9日）在政府抗疫跨部門工作小組記者會上說，雖然年底假期有更多人出國，中國也結束清零政策，但新加坡冠病疫情情況近幾個月保持穩定。新加坡人口也有高度的混合免疫（hybrid immunity），新冠疾病導致嚴重疾病或死亡的風險非常低。當局在仔細評估情況後，認為是時候解除其餘抗疫措施，建立把新冠疾病視為地方流行病（endemic）的新常態。

星期一起，疾病爆發應對系統（Disease Outbreak Response System Condition，簡稱DORSCON）將從黃轉綠，其餘抗疫措施也將解除，如搭乘公共交通時無須戴口罩。然而，新加坡衛生部會保留訪客、工作人員和病患在醫療和住院護理機構戴口罩的做法。

無針者免交檢測證明

邊境方面，同樣從星期一起，所有未完成冠病疫情接種的入境者，無須再提交陰性檢測證明，或購買新冠疾病旅遊保險。

新加坡衛生部強調，如果出現新的嚴重的變種毒株，或有跡象顯示新加坡醫療能力因輸入病例而不勝負荷，會在必要時重啟疫苗接種者旅遊框架（Vaccinated Travel Framework）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

