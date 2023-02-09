澳洲下令拆除政府大樓中國製造閉路電視

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）2月9日表示，政府將檢查國防部辦公室內使用的監控設備，中國製造的閉路電視可能存在安全風險，已下令拆除。



馬爾斯告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這是一個問題，我們正評估國防（部）內所有監視科技，並在發現這些特定閉路電視的地方，它們將被移除」。

澳洲自由黨參議員帕特森（James Paterson）稱，審計結果表明，來自中國海康威視（Hikvision）和中國監控設備製造商大華科技的至少913部閉路電視、對講機、電子入口系統和攝錄機正在250多個政府辦公室內運行，包括國防部、外交部和貿易部等敏感機構使用的建築物。

大華科技尚未回應事件，海康威視則稱，澳洲政府把公司視為澳洲國家安全威脅是絕對錯誤，其攝像頭符合所有適用的澳洲法規。

英國2022年以「安全風險」為由宣布禁止在政府敏感建築安裝中國製造的閉路攝錄機後，中國外交部發言人毛寧就此回應稱，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上開展對外貿易投資合作。中方堅決反對一些人泛化國家安全概念，無理打壓中國企業。