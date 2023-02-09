中國發表《美國國內毒品問題現狀》報告　促美正視毒品氾濫

中國2月9日發表《美國國內毒品問題現狀》報告，據新華社指，報告批評美國聯邦和地方政府多年來宣稱要嚴控毒品問題，但在各種利益集團遊說下，實際上未能採取實質性的舉措，又稱美國應當停止無理指責中方、破壞中美禁毒合作的行為。



報告指，當前美國是全世界毒品問題最嚴重的國家，吸毒人數約佔全球的12%，是其人口佔全球比例的3倍。2021年，美國國家藥物濫用中心公布調查數據顯示，在全體美國人中，有約19.4%的人口至少使用過一次非法藥物。根據美國聯邦法律，大麻是非法的，但15個州已將其娛樂用途合法化。新冠疫情爆發後，美國大麻產業逆勢增長。大麻銷售數據平台BDSA顯示，2020年美國合法大麻銷售額達到創紀錄的175億美元，較2019年飆升46%。

報告指毒品氾濫對美國社會造成巨大損失。多年來，雖然美國聯邦和地方政府宣稱要嚴控毒品問題，但在各種利益集團遊說下，實際上都未能採取實質性舉措。美國毒品氾濫是社會深層問題的反映，是經濟利益、遊說集團、社會文化多重因素共同作用的結果。美國政府出於經濟因素考慮，推動大麻等毒品合法化，大麻合法化使政府可以從合法的毒品市場獲得可觀稅收，而大麻稅收分配又成了毒品合法化的重要推動力。

報告又指美國毒品問題由來已久，是根深蒂固的歷史頑疾，美國政府對毒品危害宣傳不夠，減少毒品需求措施不力，禁毒效果不佳。美國必須正視自身問題，採取措施應對國內毒品氾濫問題，保護美國人民的生命權、健康權，不能諱疾忌醫。

報告主張打擊毒品首先需要自身做出努力，同時也需要各國通力合作，美國應當停止無理指責中方、破壞中美禁毒合作的行為，更不應誤導公眾，轉移對本國毒品濫用治理不力的責任。