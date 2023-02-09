土耳其地震｜遺體遍街　災民斥救援慢　瓦礫堆「從有聲變寂靜」

土耳其東南部2月6日發生7.8級地震，鄰國敘利亞北部同樣受災，截至9日，兩國死亡人數合計超過1.5萬人。英媒8日稱，災民批評土耳其政府的救援行動緩慢，街上有很多遇難者遺體沒人處理，也有災民稱有數小時聽到瓦礫堆中傳出聲音，但之後已變寂靜。



英國廣播公司（BBC）8日稱，在土耳其安塔基亞市（Antakya），救援人員和救護車數量不足以應付是次災難的規模，遺體被放在路邊、多個小時後也沒人處理。

報道指，負責挖掘遺體的救援人員數量不足，有災民自行以大鎚及其他工具挖掘遺體。災民要求政府救援人員用電動工具協助挖掘，但救援人員稱他們須專注於搜救生還者。

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從有聲音變寂靜

報道稱，一名女災民表示，她男友的家倒塌後，相信有11人被困在瓦礫堆中，但救援人員到場為瓦礫堆拍照後就離開。

她說連續數小時聽到瓦礫堆中傳出聲音，但其後已沒再聽到聲音。

路透社8日稱，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）政府因救災工作而受到愈來愈強烈的批評，反對派和災民批評政府救災緩慢、對災區的支援不足。