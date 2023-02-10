調查特朗普涉美國會暴動案　特別檢察官傳喚彭斯作證

撰文：聯合早報
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正在調查美國前總統特朗普（Donald Trump）和他的盟友的美國特別檢察官，向前副總統彭斯（Mike Pence）和前國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）發了傳票，要他們作證。

彭博社星期五（2月10日）引述美國廣播公司新聞（ABC News）的報道稱，彭斯的律師團在與聯邦檢察官和特別檢察官史密斯（Jack Smith）進行了幾個月的協商後，接到史密斯的傳票。

彭斯的發言人9日晚上拒絕對報道置評。特別檢察官辦公室也拒絕回應。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）去年11月任命史密斯擔任特別檢察官，對特朗普及其他人密謀推翻2020年總統選舉結果以及海湖莊園機密文件案的調查。

不願透露姓名討論非公開訊息的一名知情人士說，奧布萊恩收到了兩份傳票，要求他提供與特朗普兩個獨立調查有關的證詞和文件。

奧布萊恩的律師沒有立即回應置評請求。

2021年1月6日，特朗普的支持者暴力衝擊國會大廈後，奧布萊恩曾考慮辭職，但之後並沒有辭職。在他任職期間，國家安全委員會辦公室也可能涉及特朗普處理白宮機密文件的事。

曾擔任紐約檢察官的史密斯自2018年起擔任海牙國際刑事法院首席檢察官，科索沃戰爭罪調查就是由他負責。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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