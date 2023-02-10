Elon Musk旗下Neuralink運輸猴腦植入物疑有傳播病毒風險遭查

美國交通部2月9日稱，正調查美國富豪馬斯克（Elon Musk）的新創企業——大腦晶片公司Neuralink是否涉及非法運輸病原體。



路透社9日稱，動物權益組織責任醫療醫生委員會（PCRM）9日去信交通部，稱從它獲得的電郵和其他文件可見，從猴子大腦取出的植入物涉不當包裝和運輸，可能攜帶病源體，而這是違法的。

PCRM沒確認那些事件造成任何傷害，但稱這可能構成嚴重與持續的公共衛生威脅。

文件顯示那些事件發生在2019年，當時Neuralink在加州大學戴維斯分校（UCD）協助下進行靈長類動物實驗。

組織稱文件顯示，病源體如金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）、克雷伯氏菌（Klebsiella）及皰疹病毒B（Herpes B Virus）有可能在不符合美國交通部指引的情況下被運輸。

部門稱非常認真看待PCRM的指控，現正進行調查，以確保Neuralink遵守聯邦法規，以及員工、公眾免受潛在危險病原體侵害。

Neuralink的代表，包括馬斯克都沒回應媒體置評的要求。UCD發言人回應事件時僅稱，校方遵守所有生物危害與實驗室安全法規。