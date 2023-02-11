土耳其地震︱敘利亞允人道援助進入反對派武裝控制區

土耳其2月6日發生7.8級大地震，截至10日，土耳其及敘利亞合共有最少2.37萬人喪生，地震發生至今已超過100小時，不過救援人員分別在兩國救出多名生還者。另外敘利亞政府同日容許救援物資運往叛軍控制的地區，但沒有公布時間表。



路透社及天空新聞（Sky News）報道，救援人員在土耳其東南部城市阿德亞曼（Adiyaman）的一個建築物殘骸內救出一名85歲老婦，當時她已經被困107小時，獲救時意識清醒，可以與救援人員交談。

而在敘利亞，當局與黎巴嫩的救援人員在沿岸城市賈柏萊（Jableh）一處廢墟瓦礫中救出3名被困110小時的生還者，當中包括一對母子。

另外聯合國難民署（UNHCR）敘利亞代表達納帕拉（Sivanka Dhanapala）估計，地震導致敘利亞可能有最多530萬人流離失所，為本身長年受到內戰影響的敘利亞民眾雪上加霜。他表示，該署已經集中於分發帳篷，確保災民獲得足夠禦寒物資等，但提到運送物資到叛軍控制的西北部地區極為困難。

敘利亞國營傳媒指，政府已經批准救援物資送往全國各地，包括非政府控制地區，但必須與聯合國、國際紅十字會及敘利亞阿拉伯紅新月會（Syrian Arab Red Crescent.）協調，惟沒提及實際行動時間。

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