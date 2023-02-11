烏克蘭指俄導彈飛越北約國羅馬尼亞　美國：沒直接軍事威脅迹象

烏克蘭武裝部隊總司令稱，俄羅斯在當地時間2月10日向烏克蘭發射2枚導彈，先後飛過摩爾多瓦（Moldova）及北約國家羅馬尼亞（Romania）領空。摩爾多瓦已召見俄羅斯大使抗議。羅馬尼亞堅決否認此事。



烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）稱，俄軍2枚導彈自黑海發射，是「口徑」巡航導彈（Kalibr），曾飛越摩領空，之後飛進羅馬尼亞領空，再進入烏境。

作為北約成員國之一的美國回應事件。美國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）稱沒跡象顯示此事此時對摩、羅兩國有直接軍事威脅。帕特爾稱將與摩、羅兩國保持密切聯繫與溝通。

▼以下是扎盧日內的Twitter推文，他稱在上午10時18分（香港時間10日下午4時18分）2枚俄羅斯「口徑」巡航導彈飛越烏克蘭及摩爾多瓦邊界。在當地時間早上10時33分，它們飛越羅馬尼亞空域，之後再在3國交界處再飛進烏境。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月10日稱，一些俄軍導彈在10日飛越摩、羅領空，對軍事同盟與集體安全構成挑戰。

他在Telegram上發文稱，俄羅斯10日早上向烏克蘭發射至少70支導彈，當中有數支曾飛越羅馬尼亞與摩爾多瓦的領空，他批評俄軍此舉是對北約的挑戰。

羅馬尼亞是北約國家，摩爾多瓦則尚未加入。

摩爾多瓦：圖為2021年10月28日，摩爾多瓦首都基希訥烏政府建築物上的摩爾多瓦國旗。（Getty）

自俄烏戰爭爆發後，過去也曾傳出俄軍導彈飛越摩爾多瓦領空的事件，但飛越羅馬尼亞領空則屬首次，這有可能進一步加劇北約與俄羅斯之間的緊張關係。

羅馬尼亞國防部10日否認烏克蘭的說法，它在一份外聲明指出，當局發現一個從黑海發射的空中目標，是從俄羅斯一艘船上發射的，但它從未貫穿羅國空域。

聲明內文稱，雷達捕捉到目標軌跡最與該國空域最近的距離，是在羅馬尼亞邊境東北方約35公里。