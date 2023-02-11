土耳其地震：土敘逾2.3萬人罹難　中國救援隊救出第4人

新華社駐外記者2月10日報道：據土耳其和敘利亞政府及救援機構消息，土耳其南部靠近敘利亞邊境地區的強震已致土敘兩國超過2.2萬人遇難。中國救援隊10日在土耳其繼續展開有力救援行動。



路透社11日稱，土耳其死亡人數達20,213，敘利亞有逾3,500人死亡。

據土耳其災害與應急管理署10日公布的最新數據，強震已造成該國1.9萬餘人死亡；累計發生餘震1500餘次，超過7.5萬人被從土耳其南部震區疏散，超過12萬人參與土境內震後救援行動。

土耳其總統埃爾多安當天在土東南部的地震重災區阿德亞曼省說，土政府正擬訂災區綜合發展規劃，最快將在一年內重建災區。他還說，東南部的桑利烏爾法和基利斯兩省的搜救工作已結束。

據敘利亞政府和救援機構方面消息，敘境內死亡人數已超過3500人。據敘利亞當地媒體報道，敘總統巴沙爾10日視察了重災區阿勒頗。

10日，中國救援隊派出搜救組持續對哈塔伊省安塔基亞市伊諾努街區進行搜救。當天下午3時40分許，中國救援隊與當地救援力量一起，在安塔基亞市中心一處倒塌房屋的廢墟中救出一名女子。這是中國救援隊成功營救的第四名被困人員。

9日，聯合國救援協調中心負責人到訪中國救援隊營地，對中國救援隊開展的工作表示感謝。上海電力、中化天辰、三一重工集團、國家電投上海能科等中資企業在土耳其分支機構為救援隊送來油料、重型設備、飲水、食材等物資。9日深夜和10日淩晨，深圳公益救援隊和香港特區政府派出的救援隊分別抵達中國救援隊營地。截至10日上午9時，抵達土耳其地震災區的中國社會應急力量救援隊伍共計15支288人。

世界糧食計劃署10日表示，敘利亞西北部有90%人口依賴人道主義援助，而其在敘西北部的庫存即將耗盡。糧食計劃署呼籲開放更多邊境口岸，取消部分對敘制裁以提供人道主義救助。

據伊朗外交部網站消息，伊朗外長阿卜杜拉希揚9日表示，伊朗已向土耳其和敘利亞派遣救援隊，並準備好在伊朗醫院接收和治療傷員。他說，針對敘利亞的制裁進一步惡化了敘利亞人民震後處境。阿卜杜拉希揚呼籲國際組織特別關注敘利亞人道主義形勢。

另據伊朗駐敘利亞大使館提供的消息，伊朗第五批人道主義援助物資9日抵達敘首都大馬士革。這批交付的物資包括毛毯、帳篷和食品等。伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」指揮官卡尼日前到訪敘利亞地震重災區阿勒頗，表達了對阿勒頗人民的慰問和支持。

克羅地亞政府9日發表聲明說，決定向土耳其提供價值81.9萬歐元的物資援助，向敘利亞提供20萬歐元的援助。此外，克羅地亞已向土耳其派遣一支救援隊。