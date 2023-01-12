iPhone 14車禍偵測瘋擺烏龍　日本滑雪當撞車　狂按119報警

冬天是滑雪的好季節，日本各地更是有多個滑雪勝地，吸引大批遊客；然而長野縣的13間消防局10日表示，過去3個多月來，他們總共至少收到了276件發生車禍的錯誤通報，都是因為iPhone的自動偵測車禍功能，把滑雪運動誤以為是遇上了車禍，由手機判斷撥打119（類似香港的999）烏龍事件。



最新的iPhone 14及Apple Watch系列都有搭載高g值感測器，支援車禍偵測功能，當裝置感應到手機主人發生劇烈碰撞時，就會發出警示音、顯示通知，若沒有在20秒內反應，iPhone會自動撥打緊急電話。

然而，假使使用者當下正巧在從事滑雪等激烈運動時，很可能不小心忽略掉通知跟提示音。

日媒報道提到，許多人到滑雪場滑雪，但過程中可能會不小心摔倒，所以才會有多達200多件誤報。

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從去年11月19日至本月9日，長野縣的岳南廣域消防本部就收到52次來自iPhone、Apple Watch的誤報，其中有51件都是來自滑雪場。

此外，當局收到的通報也有不少疑似是外國遊客的手機，就算回撥號碼想確認狀況，也很可能無法接聽、或直接被對方掛掉，對消防機關而言十分難辦。

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