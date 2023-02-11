美個人防護裝備廠商促華府擺脫對中國製產品依賴

美國9家個人防護裝備（PPE）公司聯合成立了一個遊說團體，推動美國政府改變政策，優先購買和使用美國製造的產品，以擺脫美國對中國製造的口罩、防護服和手套的依賴。



美國醫療製造商協會星期四（2月9日）成立。這個協會的宗旨是促進美國國內的醫療保護用品生產，以確保美國不會再出現新冠大流行之初因中國限制，導致美國國內對此類產品的短缺現象。

美國醫療製造商協會主席兼執行長伊札基（Dan Izhaky）接受美國之音訪問時說：「當全球供應鏈因大流行病而中斷時，所有我們看到的這些事情都可能會發生。」

他說的這些事情包括，在全球疫情肆虐、個人防護裝備奇缺之際，中國政府為有效控制貨物而重新安排運輸路線，工廠因生產未達安全標準產品而無法上船上飛機，還有劣質產品，甚至直接欺詐行為。

伊札基指出，儘管在新冠大流行開始時出現短缺，但大多數美國醫院系統仍在繼續購買中國製造的個人防護裝備，因為價格比美國製造的個人防護裝備便宜得多。

曾於2021年初響應美國政府號召設廠生產美國製造口罩的陳軍說，美中勞力成本的巨大差距使這類產品難以在美國生產。

陳軍說：「我在美國製造普通口罩的生產成本是0.43美元一個，中國到港加上他們的利潤是0.20美元一個，那你怎麼競爭呢？沒法競爭。」

儘管有政府的資助，陳軍的口罩廠僅維持不到一年。陳軍說，2021年9月，有一個生產10億個普通口罩的大合同，競標的幾乎都是來自中國。

伊札基說：「很明顯，我們不能成為一個始終試圖獲得盡可能低的價格的國家，」

他說：「因為僅僅由於你支付的價格非常低，並不意味著你不會在未來付出極高的代價。比如說，你只有讓前線工作人員或我們的軍人獲得個人防護裝備來保護自己，才能讓他們做好他們的工作、保護好我們的安全、保護好我們的國家。」

這個新成立的協會稱，他們的使命是對各方利益相關者進行教育。

而作為一個遊說團體，伊札基說，如果沒有美國政府做出重大的政策改變，美國個人防護裝備製造商將無法與中國競爭。

他說，他們的工作分幾個方面，首先，政府各部門必須購買美國製造的防護裝備。 「拜登總統最近提到美國製造，這很好，但需要落實到政府各機構。」

為了讓美國產的個人防護裝備的價格更便宜，美國醫療製造商協會將推動聯邦稅收抵免，並大幅提高購買美國製造的醫院系統的報銷率。

「激勵依賴於醫療補助和醫療保險項目的大型醫院集團，優先購買美國製造的產品，醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）實際上可以提供更高的回扣或更高的支出。」

拜登的醫療保險和醫療補助服務中心已經為美國製造的個人防護裝備提供了更有利可圖的報銷，但伊札基認為，必須提高報銷率才能讓醫院停止採購中國產品。

伊札基說，醫療保險和醫療補助服務中心最近已經對美國產的N95口罩進行了規則更改，這是一個很好的步驟。 「但現在我們需要將範圍擴大到包括所有類型的美國製個人防護裝備。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

