土耳其地震︱亞美尼亞相隔35年開放邊境　運送救援物資

土耳其2月6日發生7.8級地震，導致最少2.45萬人喪生，聯合國估計實際遇難人數可能超過一倍。世界各國繼續援助土耳其及敘利亞，而一直與土耳其交惡的亞美尼亞（Armenia），就決定開放連接土耳其邊境運送救援物資，是相隔35年來的首次。



路透社2月11日報道，土耳其的亞美尼亞特使克勒奇（Serdar Kilic）在Twitter上載照片，顯示運送物資的車隊橫渡分隔兩國的阿拉斯河（Aras），通過土耳其的阿利詹（Alican）檢查站。

克勒奇表示，對亞美尼亞民眾的慷慨援助，為災民紓解燃眉之急銘記在心，並同時感謝亞美尼亞官員的參與。

土耳其國營阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）指，該通道對上一次使用已經是1988年，當時土耳其紅新月會（Red Crescent）將物資送到受地震影響的亞美尼亞。

土耳其和亞美尼亞自1990年代起就沒有外交或商務關係，雙方在土耳其前身奧斯曼帝國（Ottoman Empire，又稱鄂圖曼帝國）1915年有150萬名亞美尼亞人喪生一事各執一詞。亞美尼亞指事件是種族滅絕，土耳其雖承認有不少亞美尼亞人死於與奧斯曼帝國軍的衝突，但認為有關數字被誇大，亦否認是有系統地殺害。

兩國領袖去年曾非正式會面，嘗試修補長年的緊張關係。

相關圖輯：是次災難發生後，很多搜救隊也帶同搜救犬前來救援：（按圖了解）